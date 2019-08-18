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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, bizim gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde

Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" dedi.

Haber Merkezi DHA
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün partisince Nevşehir'de düzenlenen il başkanları toplantısında, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye" sözlerine cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:

  • "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4'üncü gemimiz Oruç Reis'de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız. Sayın Genel Başkan kendi partisinin de imzaladığı TBMM'nin ortak bildirisini de hatırlamıyor sanırım!"
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