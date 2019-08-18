Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu, bizim gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na tepki: Gemilerimizi Yunan gemisi sanıyor herhalde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde" dedi.

Haber Merkezi 18 Ağustos 2019, 16:46 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019, 16:49 DHA