Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Cezayir ile iş birliği yapacağız

Bakan Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabulünün ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Tebbun'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini Stratejik Konsey düzeyine çıkartacağız. Başta Libya krizi olmak üzere, bölgesel konularda ortak çıkarlarımız temelinde iş birliği yapacağız." ifadelerini kullandı.
#Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'a Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın selamlarını ilettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini Stratejik Konsey düzeyine çıkartacağız. Başta Libya krizi olmak üzere, bölgesel konularda ortak çıkarlarımız temelinde işbirliği yapacağız. pic.twitter.com/U2zbJ2d5HC
#Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'a Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın selamlarını ilettik. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini Stratejik Konsey düzeyine çıkartacağız. Başta Libya krizi olmak üzere, bölgesel konularda ortak çıkarlarımız temelinde işbirliği yapacağız. pic.twitter.com/U2zbJ2d5HC— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 7 Ocak 2020
Çavuşoğlu, Cezayir'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tebbun ve Başbakan Abdulaziz Cerrad tarafından kabul edilmiş, mevkidaşı Sabri Bukadum ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.