Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Cezayir ile iş birliği yapacağız

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Şehitlerin izinde

105 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik, Allahuekber Dağları’nda anıldı. Türkiye’nin dört bir yanında gelen 20 bin kişi “Gençlik şühedanın izinde yürüyor” sloganıyla 4,5 kilometre yürüdü. Sarıçam ormanları ve karla kaplı tepelere dev Türk bayrakları asıldı, yürüyüş güzergahında oturan vatandaşlar evde hazırladıkları yiyecek ve içecekleri ziyaretçilere ikram etti.