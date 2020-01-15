Çavuşoğlu'ndan SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump sık sık telefon görüşmesi yapıyorlar. Bu görüşmede ABD-İran gerginliği, Libya ile ilgili çabalarımız var bu çabalar doğrultusunda Libya'da ateşkesin sağlanması gibi konularda görüş alışverişinde bulundu her iki başkan.

Nisan'a gidecek olursak o günlerde herkesi kapsayan bir konferans planlanıyordu. Bu konferansın toplanması sürecinde Hafter saldırıya geçti. Maalesef Hafter'in olumsuz tutumu sebebiyle bir ateşkes sağlanamadı. Metnin Arapça tercümesi konusunda görüş ayrılığı vardı. İngilizce metin üzerinde müzakereler vardı. Bu noktaya geldikten sonra Hafter zaman istemiş Ruslardan. Daha sonra 'Yarın sabaha kadar bize süre verin' demişler. Sabaha karşı Rusya'dan ayrıldıklarını gördük. Metnin içeriği konusunda bir sorun yoktu. 2 gün dediler bakalım yarın ne olacak. Metin üzerinde bir mutabakat olmasına rağmen imzalamaması sonrası bizim izlenimimiz Hafter siyasi çözüm yerine bir askeri çözüm arıyor. Bugüne kadar Hafter'i teşvik eden ülkeler var.

Bundan sonraki süreçte umarım ateşkesi bozmazlar. Suriye'de de biz bunu çok yaşadık. İnşallah daha önce yaşadıkları gibi çatışma haline dönüşmez. Bizim şuanda yaptığımız Libya hükümeti ile imzaladığımız ikili bir anlaşma var. Bunun içinde bilgi paylaşımı var. Eğitim var. Askerler arasında eğitime yönelik çalışmalar var. Onun dışında bizim çalışmamız ateşkesi tesis etmek ve çatışmaları sonlandırmaktır.

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Berlin zirvesi

Berlin Zirvesi'ne biz önem veriyoruz. Cumartesi günü arkadaşlarımız gidip ortak metne son katkılarını verecekler. Cumhurbaşkanımız başta Trump olmak üzere bir çok lidere telefon açıp oraya katılması konusunda davet etti. BAE davet ediliyorsa Katar'ın da davet edilmesi gerekiyor. Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Moskova'da Hafter belgeyi imzalamadan terk ettiği için ateşkesin bozulma ihtimali var. Sonuç alıcı bir zirvenin olması lazım. Başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım.

SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiaları

Bu tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil.