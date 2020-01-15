Gündem Çavuşoğlundan SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiasına yalanlama
POLİTİKA

Çavuşoğlu'ndan SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye Milli Ordusu askerlerine Libya'da savaşmaları karşılığı vatandaşlık verileceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump sık sık telefon görüşmesi yapıyorlar. Bu görüşmede ABD-İran gerginliği, Libya ile ilgili çabalarımız var bu çabalar doğrultusunda Libya'da ateşkesin sağlanması gibi konularda görüş alışverişinde bulundu her iki başkan.

Nisan'a gidecek olursak o günlerde herkesi kapsayan bir konferans planlanıyordu. Bu konferansın toplanması sürecinde Hafter saldırıya geçti. Maalesef Hafter'in olumsuz tutumu sebebiyle bir ateşkes sağlanamadı. Metnin Arapça tercümesi konusunda görüş ayrılığı vardı. İngilizce metin üzerinde müzakereler vardı. Bu noktaya geldikten sonra Hafter zaman istemiş Ruslardan. Daha sonra 'Yarın sabaha kadar bize süre verin' demişler. Sabaha karşı Rusya'dan ayrıldıklarını gördük. Metnin içeriği konusunda bir sorun yoktu. 2 gün dediler bakalım yarın ne olacak. Metin üzerinde bir mutabakat olmasına rağmen imzalamaması sonrası bizim izlenimimiz Hafter siyasi çözüm yerine bir askeri çözüm arıyor. Bugüne kadar Hafter'i teşvik eden ülkeler var.

Bundan sonraki süreçte umarım ateşkesi bozmazlar. Suriye'de de biz bunu çok yaşadık. İnşallah daha önce yaşadıkları gibi çatışma haline dönüşmez. Bizim şuanda yaptığımız Libya hükümeti ile imzaladığımız ikili bir anlaşma var. Bunun içinde bilgi paylaşımı var. Eğitim var. Askerler arasında eğitime yönelik çalışmalar var. Onun dışında bizim çalışmamız ateşkesi tesis etmek ve çatışmaları sonlandırmaktır.

Berlin zirvesi

Berlin Zirvesi'ne biz önem veriyoruz. Cumartesi günü arkadaşlarımız gidip ortak metne son katkılarını verecekler. Cumhurbaşkanımız başta Trump olmak üzere bir çok lidere telefon açıp oraya katılması konusunda davet etti. BAE davet ediliyorsa Katar'ın da davet edilmesi gerekiyor. Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Moskova'da Hafter belgeyi imzalamadan terk ettiği için ateşkesin bozulma ihtimali var. Sonuç alıcı bir zirvenin olması lazım. Başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım.

SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiaları

Bu tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil.
Özgür medyaya izin ver

Özgür medyaya izin ver

​ABD Dışişleri Bakanlığından Mısır yönetimine çağrı.
Biri teslim edildidiğeri testi geçti

Biri teslim edildi
diğeri testi geçti

Türkiye'nin ilk milli havacılık motoru.
Ticaret savaşında dönüm noktası

Ticaret savaşında
dönüm noktası

​ABD-Çin birinci fazı imzaladı.
Berlin öncesi <br>büyük buluşma

Berlin öncesi
büyük buluşma

Tüm siyasi, askeri ve sivil unsurlar bir araya geldi.
Gazetecileri derhal <br>serbest bırakın

Gazetecileri derhal
serbest bırakın

Mısır'ın zorbalığına uluslararası kınama.
Telefonda görüştüler

Telefonda görüştüler

​İki lider, Libya ve bölgesel gelişmeleri ele aldılar.

TSK ve MİT'ten<br>ortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Irak'ın kuzeyinde ​6 PKK'lı terörist öldürüldü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan flaş 'Sergen Yalçın' kararı.
Esed kana doymuyor

Esed kana doymuyor

İlk belirlemelere göre 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Yasak kalktı

Yasak kalktı

​Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar kaldırıldı.
Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da hükümet istifa etti

​Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına atadı.
Eski Yargıtay<br>üyesine 17 yıl hapis

Eski Yargıtay
üyesine 17 yıl hapis

​FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'ın cezası belli oldu.
İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

​Bakan 'Kanal İstanbul'u anlatınca CHP'li başkanlar tepki gösterdi.
Manisa'da<br>Volkswagen uyarısı

Manisa'da
Volkswagen uyarısı

İş vaadiyle vatandaşları dolandırmaya çalıştılar.
Şovmenlerin maskesi düştü

Şovmenlerin maskesi düştü

Cumhurbaşkanı 'Kardeş Belediyeler Toplantısı'nda açıklama yaptı.
Ateşkese<br>BAE engel oldu

Ateşkese
BAE engel oldu

Masadan kaçan Hafter hakkında çarpıcı detay.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.