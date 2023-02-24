Çay koyup yeniden başlayacağız: Kılıç ailesi, yaşadıkları apartmanın yıkımını gözyaşlarıyla izledi

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, aralarında Gaziantep’in de olduğu 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Gaziantep’te en büyük hasarın yaşandığı Nurdağı ilçesinde binlerce ev yıkıldı, yüzlerce kişi yaşamını yitirdi. 40 bin nüfuslu olan Nurdağı’nda, evlerin büyük bölümü tamamen yıkıldı, ayakta kalanlar da yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu belirlenerek yıkımına karar verildi. Farklı bir yere taşınması kararlaştırılan ilçede, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına da başlandı.

HER ŞEYİMİZ GİTTİ

Nurdağı’nın Atatürk Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir apartman da ekipler tarafından iş makineleri ile kontrollü şekilde yıkıldı. Apartmanın 5. katında oturan Ahmet ve Emine Kılıç çifti ile çocukları, yıllardır oturdukları evlerinin yıkılışını gözyaşlarıyla izledi. Emine Kılıç, “Her şeyimiz gitti” derken, Ahmet Kılıç, eşi ve çocuklarını “Çok şükür sağlığımız yerinde. Hepimiz felaketten yara almadan kurtulduk. Şimdi çayımızı koyup, içerek yeniden başlayacağız” diyerek teselli etmeye çalıştı.

SAĞ KURTULDUĞUMUZA ŞÜKRETTİK

Esnaf olduğunu ve depremde ailesi ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Ahmet Kılıç, “Çıktığımızda her yerin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadık. Her yer yıkılmış ve adeta can pazarı yaşanıyordu. Sonra eşim ve çocuklarımla felaketten sağ kurtulduğumuz için şükrettik. Şimdi evimiz ağır hasarlı olduğu için yıkılıyor. Hepimizin sağlığı yerinde ve hayata artık yeniden başlayacağız” dedi.

Kılıç ailesi, çocukları ile yıllarca oturdukları evlerinin bulunduğu apartmanın yıkılışını cep telefonu kamerası ile kaydetti.



