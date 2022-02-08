Çay ocağında unutulan 10 bin TL'yi sosyal medyadan bulduğu sahibine teslim etti

Çay ocağında bulduğu 10 bin TL'yi sahibine teslim etti.

Osmangazi ilçesindeki bir çay ocağında çalışan garson Bayram Kaş, masada, bir müşterinin unuttuğu içerisinde 10 bin TL olan cüzdan buldu. Durumu patronuyla da paylaşan Kaş, polise haber verdi. Kaş, aynı zamanda sosyal medyadan da paylaşım yaparak da paranın sahibini aramaya başladı.

Sosyal medyadaki paylaşımı gören Salih Babaç (47), parayı kaybeden arkadaşını arayarak haber verdi. Çay ocağına giden Babaç, Kaş'tan parayı teslim aldı. Parayı bulan Babaç, Bayram Kaş'a teşekkür etti.

Telefon gelince masadan aceleyle kalktığını belirten Salih Babaç, “İş görüşmesi için her zaman geldiğimiz çay ocağına geldik. Aracımı bir deponun önüne park etmişim. Telefonum çaldı, aracımı çekmemi istediler. Ben de apar topar kalktım. Cüzdanımı burada unutmuşum, kaybettiğimin de farkında değildim.

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Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var

Bir arkadaşım aradı, cüzdanımın çay ocağında olduğunu söyledi. Arkadaşlar sağ olsun, sosyal medyadan ulaşmaya çalışmış bana. Geldim, cüzdanımı aldım. Çok mutlu oldum elbette. Maddiyattan çok manevi olarak çok mutluyum. Böyle genç arkadaşlara bu vatanın ihtiyacı var. Esnafım, bu yüzden cebimde yüklü nakit para oluyor. Bulamasaydım işlerim bir hafta aksayacaktı” dedi.

Çay ocağında çalışan Bayram Kaş, “Ağabeyler kahvaltıya geldi. Kahvaltıdan sonra telefonları çaldı kalkıp, gittiler. Masayı temizlerken cüzdanı buldum. Cüzdandan sadece kimliğini çıkarttım. Daha sonra sosyal medya ve emniyet üzerinden ulaşmaya çalıştım. Sosyal medyadan sahibini bulduk. Ortak arkadaşlarımızdan dolayı. Ağabey mutlu oldu parayı bulunca” dedi.

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FOTOĞRAF 10 Olay saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, 468'inci Sokak üzerine bulunan ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalıştı. Giysi kumbarasının kapağından içeri girmeye çalışan Tamazov'un başı içeride bulunan mekanizmaya sıkıştı. Çabalarına rağmen kurtulamayan Tamazov, giysi kumbarasının üzerinde asılı kaldı. BAŞI KUMBARADA SIKIŞINCA ASILI KALDI<br>Sokaktan geçen vatandaşlar, baş kısmı giysi kumbarasının içerisinde bulunan bir kişiyi hareketsiz şekilde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Bedeninin üst kısmının giysi kumbarasını sıkışması sonucu havasızlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Tamazov'un cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan Tamazov'un, hırsızlık suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. <br> Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak öldü Herkesi hayrete düşüren ölüm: Giysi kumbarasından eşya almaya çalışırken sıkışarak hayatını kaybetti Bursa'da kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasının içerisinden eşya almaya çalışan Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov (30), başının içerideki mekanizmaya sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu belirlenen Tamazov'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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GÜNDEM Bursa'da camları olmayan otomobille trafikte seyreden sürücü: Farsız, camsız, bir o kadar da gamsız