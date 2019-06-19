'Çay vereni sürdüler' yalanına muhteşem kapak: Ne hikmetse hiçbir yerde bulamadık

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çalışan bana çay verdi diye Sultanbeyli'ye sürdüler' iddiasını Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yalanladı.
SULTANBEYLİ SÜRGÜN YERİ DEĞİL
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin "CHP Adayının kendisine çay verdi diye İlçemize “Sürüldüğünü” ifade ettiği İBB çalışanını ne hikmetse hiçbir yerde bulamadık. Biri yine yalan mı söyledi? CHP Adayına sesleniyorum; Sultanbeyli sürgün yeri değil, 81 ilimizden insanımızla,hep birlikte yaşadığımız bir ANADOLU mozaiğidir" ifadelerini kullandı.