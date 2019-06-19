Gündem Çay vereni sürdüler yalanına muhteşem kapak Ne hikmetse hiçbir yerde bulamadık
POLİTİKA

Sultanbeyli Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na yalanlama

'Çay vereni sürdüler' yalanına muhteşem kapak: Ne hikmetse hiçbir yerde bulamadık

CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun YSK'nın usulsüzleri tespit etmesinin ardından aldığı seçim yenileme kararı ile mazbatası geri alınmıştı. Yeniden seçime hazırlanan İmamoğlu bu süreçte bir çok kez yalana başvurmuş hatta bir seferinde 'İBB'de çalışanı bana çay verdi diye Sultanbeyli'ye sürdüler' iddiasını ortaya atmıştı. Her taraftan yalanlanan iddiayı en son Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yaptığı açıklama ile İmamoğlu'na adeta rezil etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin
Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'Çalışan bana çay verdi diye Sultanbeyli'ye sürdüler' iddiasını Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yalanladı.

SULTANBEYLİ SÜRGÜN YERİ DEĞİL

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin "CHP Adayının kendisine çay verdi diye İlçemize “Sürüldüğünü” ifade ettiği İBB çalışanını ne hikmetse hiçbir yerde bulamadık. Biri yine yalan mı söyledi? CHP Adayına sesleniyorum; Sultanbeyli sürgün yeri değil, 81 ilimizden insanımızla,hep birlikte yaşadığımız bir ANADOLU mozaiğidir" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Keskin'in attığı tweet.
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Yeşil sahadaFETÖ izleri

Yeşil sahada
FETÖ izleri

​Örgütün futbolcular ve hakemler üzerindeki etkisi sürüyor mu?
Bugün de devam edecek

Bugün de
devam edecek

​Meteoroloji'den önemli sağanak yağış uyarısı.
Seçildiği gün katlettiler

Seçildiği gün katlettiler

​Mursi'nin kabinesinde bakan olarak görev yapan Abdulmaksut, Yeni Şafak'a konuştu.
Atamalar<br>yapboza döndü

Atamalar
yapboza döndü

​CHP, İYİ Parti ve HDP arasında koltuk kapma yarışı devam ediyor.
Bin yıldır bu topraklardayız

Bin yıldır bu topraklardayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Birbirlerini yalanladılar

Birbirlerini yalanladılar

Küçükkaya 3 dakika dedi, İmamoğlu 20 dakika.
Pentagon'da<br>sil baştan

Pentagon'da
sil baştan

S-400 mektubuyla tepki çekmişti, koltuktaki ömrü kısa sürdü.
42 yıl sonra açılacak

42 yıl sonra açılacak

KKTC'den önemli karar, 'Hayalet Şehir' açılıyor.
TBMM'den geçti

TBMM'den geçti

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde kabul edildi.
Zalimler için<br>yaşasın cehennem!

Zalimler için
yaşasın cehennem!

Erdoğan, gıyabi cenaze namazında konuştu.
Yağmur'u<br>yazana kadar 3 ay<br>duvarlarla konuştum

Yağmur'u
yazana kadar 3 ay
duvarlarla konuştum

​Nurullah Genç, roman tadındaki hayat tecrübesini GZT'ye anlattı.
6 kişinin<br>cesedi bulundu

6 kişinin
cesedi bulundu

Trabzon'daki sel felaketinde 4 kişi kayıp.
Salah'ın<br>'Mursi' sessizliği

Salah'ın
'Mursi' sessizliği

​Umursamıyor mu yoksa Sisi destekçisi mi?
İki ülkede<br>art arda deprem

İki ülkede
art arda deprem

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Hesabını vereceksin

Hesabını vereceksin

Erdoğan, CHP'nin adayına tepki gösterdi.
Yüz yüze <br>görüşme felakettir

Yüz yüze
görüşme felakettir

Binali Yıldırım'dan CHP'nin adayı ile Küçükkaya'ya otel tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.