Sultanbeyli Belediye Başkanı'ndan İmamoğlu'na yalanlama 'Çay vereni sürdüler' yalanına muhteşem kapak: Ne hikmetse hiçbir yerde bulamadık CHP'nin İBB adayı İmamoğlu'nun YSK'nın usulsüzleri tespit etmesinin ardından aldığı seçim yenileme kararı ile mazbatası geri alınmıştı. Yeniden seçime hazırlanan İmamoğlu bu süreçte bir çok kez yalana başvurmuş hatta bir seferinde 'İBB'de çalışanı bana çay verdi diye Sultanbeyli'ye sürdüler' iddiasını ortaya atmıştı. Her taraftan yalanlanan iddiayı en son Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yaptığı açıklama ile İmamoğlu'na adeta rezil etti.

Haber Merkezi 19 Haziran 2019, 07:12 Son Güncelleme: 19 Haziran 2019, 07:22 Yeni Şafak