Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çay yerine gıda boyası içiriyorlar

Çay yerine gıda boyası içiriyorlar

09:0225/03/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
MAHBUBA TEA olarak bilinen markanın siyah çayında gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.
MAHBUBA TEA olarak bilinen markanın siyah çayında gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde MAHBUBA TEA markasının siyah çayında gıda boyası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde Gaziantep'ten 2 firma taklit ve tağşiş listesine girdi. MAHBUBA çayda gıda boyası tespit edilirken, AGAH Baharat kekik ürünlerinde ise yabancı madde tespit edildi.

MAHBUBA TEA olarak bilinen markanın siyah çayında gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

#Tarım ve Orman Bakanlığı
#MAHBUBA TEA
#Çay
#Gaziantep

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı için şartları açıkladı