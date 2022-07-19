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Çayır tırtılına dronlu ilaçlama

Trakya'da binlerce dekar ayçiçeği tarlasını istila eden 'çayır tırtılı'yla mücadele dronla ilaçlama yapılarak gece-gündüz sürüyor. Bıyıkali Mahallesi üreticilerinden Kazım Özder, bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyen tırtıl nedeniyle yüzde 40 kayıp olduğunu söyledi. Ahmet Niyazi Akçalık da, arıların zarar görmemesi için özellikle gece ilaçlama yapmaya çalıştıklarını anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çayır tırtılına dronlu ilaçlama
Trakya

Trakya’da binlerce dekar alanda ekili ayçiçeği tarlaları ‘çayır tırtılı’ istilasına uğradı. Bitkinin kökünden başlayarak yaprak ile çekirdek kısmına kadar zarar veren çayır tırtılına karşı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü desteğiyle havadan dronla ilaçlama yapılarak gece-gündüz mücadele ediliyor. Bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, çayır tırtılının tamamen kontrol altına alındığını söylemenin şu an için mümkün olmadığını söyledi. Pakdil, ilaçlama çalışmalarının sonucunun birkaç güne kadar görüleceğinin altını çizerek şunları söyledi:

ÜRKÜTÜCÜ BİR TABLO YOK

“Rekolte kaybı olup olmadığını tahmin etmek henüz erken olur. Tekirdağ’da 70 bin dönüm alanda değişik derecelerde etkilenme var. Bu 70 bin dönümün hepsi elden çıkmış değil. Mutlaka az etkilenen var, çok etkilenen var. Tekirdağ’daki 1.6 milyon dekar alanda mukayese ettiğiniz vakit hepsi zarar bile görse ki öyle değil, ilaçlama başarılı oluyor sonuç alınıyor. Etkilenme farklı derecelerde. Yani yüzde 4 mertebesinde bir oran olur. Öyle çok ürkütücü bir tablo yok.”

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