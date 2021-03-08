Gündem Çayırova Belediyesinden CHPli başkana gönderme Sultan Mehmet Hanın tuğrası her zamanki yerinde
ANTALYA

Çayırova Belediyesi’nden CHP’li başkana gönderme: Sultan Mehmet Han’ın tuğrası her zamanki yerinde

Antalya’da CHP’li Gazipaşa Belediyesi’nin Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Osmanlı Kasabası değiliz” diyerek Osmanlı tuğrası figürlü saati kaldırtmıştı. Çayırova Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrasının fotoğrafı paylaşılarak, CHP’li başkana göndermede bulundu. Belediye’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Şanlı geçmişimizden aldığımız miras ile geleceğe yürümeye devam ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çayırova Belediyesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası.
Çayırova Belediyesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Osmanlı tuğrası figürlü saat belediyeye ait bir alanda atıl vaziyette görüntülenince konu belediyenin Mart ayı meclis toplantısında gündeme gelmişti.

CHP’li başkan Osmanlı tuğrasını kaldırdı.

AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri tuğralı saatin tekrar yerine konup konulmayacağını sorması üzerine Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Sizden başka ’orada bir tuğra görmek istiyorum’ diyen olmadı. Atatürk’ü ve Gazipaşa’yı anımsatan bir görsel istediler. Osmanlı kasabası değiliz” demişti.

Çayırova Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla CHP’li başkanın Osmanlı’ya yönelik sözlerine göndermede bulunuldu. Belediye’nin bir meydanında bulunan Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrasına yer verilerek mesajda “Şanlı geçmişimizden aldığımız miras ile geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası her zamanki yerinde” denildi.

CHP’li başkan Osmanlı tuğrasını kaldırdı: Atatürk heykeli dikeceklermiş
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