Çayırova Belediyesi’nden CHP’li başkana gönderme: Sultan Mehmet Han’ın tuğrası her zamanki yerinde

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Osmanlı tuğrası figürlü saat belediyeye ait bir alanda atıl vaziyette görüntülenince konu belediyenin Mart ayı meclis toplantısında gündeme gelmişti.

CHP’li başkan Osmanlı tuğrasını kaldırdı.

AK Partili ve MHP’li meclis üyeleri tuğralı saatin tekrar yerine konup konulmayacağını sorması üzerine Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Sizden başka ’orada bir tuğra görmek istiyorum’ diyen olmadı. Atatürk’ü ve Gazipaşa’yı anımsatan bir görsel istediler. Osmanlı kasabası değiliz” demişti.

Çayırova Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla CHP’li başkanın Osmanlı’ya yönelik sözlerine göndermede bulunuldu. Belediye’nin bir meydanında bulunan Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrasına yer verilerek mesajda “Şanlı geçmişimizden aldığımız miras ile geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası her zamanki yerinde” denildi.

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Şanlı geçmişimizden aldığımız miras ile geleceğe yürümeye devam ediyoruz…



Fatih Sultan Mehmet Han’ın tuğrası her zamanki yerinde. pic.twitter.com/horSlDB5Lh — Çayırova Belediyesi (@cayirovabld) March 8, 2021