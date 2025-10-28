Çekilme tamam sıra yasal düzenlemede

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında fesih kararı alan ve silah bıraktığını açıklayan terör örgütü PKK’nın, Türkiye’deki unsurlarını Irak’ın kuzeyine çekmesinin ardından gözler örgütten gelecek teslim olma hamlesine çevrildi.

TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yürütülecek süreç yasalarının tamamlanmasıyla birlikte dağdan inmelerin başlayacağı bildirildi. Yasal çerçevenin oluşturulmasından önce ise, PKK’ya bağlı bazı unsurların sürece destek göstermek amacıyla sınırın Türkiye tarafına geçerek teslim olabileceği ifade ediliyor.

SAMİMİYETE BAKILACAK

Edinilen bilgilere göre, örgütün Irak’ın kuzeyine çekilmesinin ardından Ankara’da yasal düzenlemelere odaklanılacak. PKK’nın silah bırakma ve Türkiye’den çekilme sürecinde “samimi” ve “gerçekçi” olup olmadığı, sahadan elde edilecek istihbaratla değerlendirilecek. Örgütün sahadaki faaliyetlerinin bu bilgilerle örtüşmesi hâlinde yasal çalışmalara başlanacak. Bu sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kapalı oturumda yapacağı değerlendirmeleri de dikkate alacak olan Komisyon, yasal çalışmalara rehberlik edecek raporunu buna göre şekillendirecek.

YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR

Saha kaynaklarının aktardığına göre, geri çekilme kararının ardından bazı örgüt mensuplarının MİT gözetiminde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne veya kolluk kuvvetlerine teslim olması bekleniyor. Teslim olacak grubun, silahlı eylemlere karışmamış kişilerden oluşacağı belirtiliyor. Örgütün yöneticileri dışındaki ana unsurların dağdan inmesi ise yasal düzenlemelerin tamamlanmasına bağlı olarak planlanıyor.

DEPOLAR TÜRKİYE’YE DEVREDİLECEK

Öte yandan, PKK’nın çekildiği bölgelerde üs, depo, hastane olarak kullanılan mağara ve sığınakların konum bilgilerinin MİT ile paylaşıldığı öğrenildi. Sınırın Irak tarafında kalan benzer noktaların da boşaltılarak koordinatlarının Türk güvenlik birimlerine iletileceği, buralarda bulunan silah ve mühimmatın ise Irak merkezi ordusunun nezaretinde Türkiye’ye devredileceği ifade edildi.















