Çekmeköy Belediyesi'nin yaptığı Çiçek Evleri’nin teslimi yapıldı

Çekmeköy Belediyesi’nin Roman vatandaşlar için inşa ettiği Çiçek Evleri’nin ilki Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı Şahinbey Caddesi girişinde açıldı.

Kış aylarında dışarıda çiçek satan Romanların çalışma şartlarını iyileştirmek için yapılan çalışmayla; Romanların ve çiçeklerin rengarenk dünyalarının birleştirildi. Çekmeköy Belediyesi’nin Roman vatandaşlar için inşa ettiği Çiçek Evleri’nin ilki Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı Şahinbey Caddesi girişinde açıldı.

Roman vatandaşların çalgılar ve şarkılarıyla renklendirdiği açılışa Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy Roman Derneği Başkanı İsmet Kezlere ve vatandaşlar katıldı. Yeni Çiçek Evleri’nin yapım çalışmaları yıl içerisinde de devam edecek.

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