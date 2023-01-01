|
Gündem
Çekmeköy’de feci kaza: Kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı
Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak savruldu. Meydana gelen kazada aracın motoru yola savrulurken araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
9:40 . 16/01/2023 Pazartesi
IHA
Çekmeköy

Çekmeköy

Kaza 04.40 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy mevkiinde, Şile istikametinde, Taşdelen Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen 34 BCR 21 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyere çarptı, ardından araç takla atarak yaklaşık 40 metre sürüklendi.

Meydana gelen kazada aracın motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle tedbir amaçlı olarak bir şerit trafiğe kapatıldı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araç ve motorunun olay yerine gelen çekici ile yoldan kaldırılmasıyla Şile yolunda trafik akışı yeniden normale döndü.

#kaza
#İstanbul
#Çekmeköy
3 gün önce
default-profile-img
Çekmeköy’de feci kaza: Kontrolden çıkıp takla atan aracın motoru yola fırladı
Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili ABD'den yeni açıklama: Kilit rol Kongre'ye ait
Abdullah Avcı: Daha iyisini yapabilirdik
Recep Uçar: Takviye düşünüyoruz
TBMM'de EYT mesaisi: Bakanlık bürokratları AK Parti grubuna sunum yaptı
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.