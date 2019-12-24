Gündem Çekmeköyde İETT otobüsü yan yattı 1 ölü 13 yaralı
İSTANBUL

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: Yaralılar var

Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: 1 ölü 13 yaralı

ÇEKMEKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 13 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Çekmeköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı.
Çekmeköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yatı.

Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy, Şile Otoyolu Alemdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye istikametinde ilerleyen 138 hat numaralı Ömerli-Ümraniye seferini yapan İETT otobüsü yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak, yan yattı.

DHA
Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevkedildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşların yardımına diğer yolcular ve yoldan geçen araç sürücüleri koştu.

Otobüste bulunan yolculardan biri ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu Ümraniye istikameti trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İHA
Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevkedildi.

"Camı kırarak dışarıya çıktım"

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Savaş Koçak kaza anlarını şöyle anlattı:

"Seyir halindeyken birden ön tekerlek düştü galiba. Ondan sonra zaten herkes zıplamaya, sıçramaya başladı. Ben kazayı fark edip kendimi diğer tarafa attım. Önümde oturan teyze zeminle otobüs arasına sıkıştı. Yaralılar yerdeydi. Camı kırarak dışarıya çıktım. Sonra buradan geçen arkadaşlar yardımcı oldular. Sonrada yaralıları tahliye ettiler." dedi.

Kaza yapan araç hurdaya döndü: İçinden sağ çıktı
GÜNDEM
Kaza yapan araç hurdaya döndü: İçinden sağ çıktı
Rekor üstüne rekor

Rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul 113 bin seviyesini aştı.
Yapan yandı

Yapan yandı

U​çuş güvenliğini tehlikeye düşürenlerin cezası artıyor.
Araç çekilmeyecek!

Araç çekilmeyecek!

İçişleri Bakanlığından 81 ile park yasağı ihlali uyarısı yapıldı.
120 bin kişi<br>sınıra akın etti

120 bin kişi
sınıra akın etti

​Çocukları bombardımandan kaçırarak boş arazilere çadır kurdular.
Kameralı<br>takip geliyor

Kameralı
takip geliyor

Uzaktan ceza işlemi uygulanabilecek..
Her cephede karşımızdalar

Her cephede karşımızdalar

Rus paralı askerleri Libya'da istikrarsızlık kaynağı haline geldi.

69 alanda yangın

69 alanda yangın

​Karadeniz'de 4 il yangınlarla boğuşuyor.

İETT otobüsü <br>yan yattı

İETT otobüsü
yan yattı

​Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı var.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Derbiyi kazanan Fnerbahçe'den iki isim kadroda.
Adana'da okullar tatil edildi

Adana'da okullar tatil edildi

Kentte yoğun sağanak yağış etkili oluyor.
Yüzlerce var

Yüzlerce var

​10 yıldır burada, doğa katliamına neden oluyor.
YTL için<br> son gün 31 Aralık

YTL için
son gün 31 Aralık

Piyasada hala değişmeyen 174 milyon lira var.
'Tufan' gibi döndü

'Tufan' gibi döndü

​Ozan Tufan artık performansıyla gündem oluyor.
Kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Ayna olmayacak mı?

Ayna olmayacak mı?

​Yerli otoya yönelik bir müthiş özellik iddiası daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.