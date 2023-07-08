Cem Uzan'dan ittifak ortaklarına vekil kaptıran Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Millet bu siyasi rüşveti yemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası teşekkür ziyaretleri kapsamında ilk durak olarak Bayburt'a gitti. Burada 40 bin kişiye hitap eden Erdoğan Bayburt halkına teşekkür ederek, "Bayburt'a 7 farklı alanda 36 proje kazandırıldık. Yatırım değeri 2 milyar 689 milyon lirayı aşan hizmet ve eserlerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Seçim hezimetinin ardından CHP içinde yaşanan değişim kavgalarıyla ilgili de sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bunların tek derdi koltuk. Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar ülke başına getirmeye çalıştıkları adaylarını bugün 'diktatör mandacı' diyerek göndermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.