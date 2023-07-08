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Cem Uzan'dan ittifak ortaklarına vekil kaptıran Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Millet bu siyasi rüşveti yemez

Yasa dışı işlemlerle Türk halkını milyarlarca dolar zarara uğratarak yurt dışına firar eden Cem Uzan, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak ortaklarına vekil kaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Katıldığı bir YouTube yayınında sert eleştirilerde bulunan Uzan, Kılıçdaroğlu'nun dört partiyi milletvekili vererek satın aldığını ifade ederek, "Bu siyasi rüşvet. Millet bunu yer mi." dedi.

23:49 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cem Uzan - Kemal Kılıçdaroğlu

Cem Uzan - Kemal Kılıçdaroğlu

Yurt dışına firar eden Genç Parti Eski Genel Başkanı Cem Uzan, CHP yandaşı gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube yayınına katıldı.

Uzan, Yedili Masa'nın Türkiye'ye yönetim anlayışı olarak getirmeyi vadettiği Yedi tane cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemini eleştirerek böyle bir devlet yönetiminin olmayacağını ifade etti.



Uzan daha sonra ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ittifak ortaklarına kaptırdığı milletvekilleri üzerinden sert sözlerle eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun dört partiyi milletvekili vererek satın aldığını ifade eden Uzan, "Bu siyasi rüşvet. Millet bunu yer mi." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına sert gönderme: Bunların tek derdi koltuk
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki değişim kavgasına sert gönderme: Bunların tek derdi koltuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası teşekkür ziyaretleri kapsamında ilk durak olarak Bayburt'a gitti. Burada 40 bin kişiye hitap eden Erdoğan Bayburt halkına teşekkür ederek, "Bayburt'a 7 farklı alanda 36 proje kazandırıldık. Yatırım değeri 2 milyar 689 milyon lirayı aşan hizmet ve eserlerimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Seçim hezimetinin ardından CHP içinde yaşanan değişim kavgalarıyla ilgili de sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Bunların tek derdi koltuk. Sabah akşam kavgalarını izlemekten millete artık gına geldi. Düne kadar birbirlerine serenat yapıyorlardı bugün hakaret ediyorlar. Düne kadar ülke başına getirmeye çalıştıkları adaylarını bugün 'diktatör mandacı' diyerek göndermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

#Cem Uzan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Bahar Feyzan
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