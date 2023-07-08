Cem Uzan'dan ittifak ortaklarına vekil kaptıran Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Millet bu siyasi rüşveti yemez

Cem Uzan - Kemal Kılıçdaroğlu
Yurt dışına firar eden Genç Parti Eski Genel Başkanı Cem Uzan, CHP yandaşı gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube yayınına katıldı.
Uzan, Yedili Masa'nın Türkiye'ye yönetim anlayışı olarak getirmeyi vadettiği Yedi tane cumhurbaşkanı yardımcılığı sistemini eleştirerek böyle bir devlet yönetiminin olmayacağını ifade etti.
Uzan daha sonra ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ittifak ortaklarına kaptırdığı milletvekilleri üzerinden sert sözlerle eleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun dört partiyi milletvekili vererek satın aldığını ifade eden Uzan, "Bu siyasi rüşvet. Millet bunu yer mi." dedi.