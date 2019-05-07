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Gündem Cemaat namazdayken şadırvanın musluklarını çaldı
KONYA

Cemaat namazdayken şadırvanın musluklarını çaldı

Konya'da cami cemaati namazdayken şadırvandaki muslukları sökerek çalan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Şüpheli muslukları söküp, montunun içerisine koyduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.
Şüpheli muslukları söküp, montunun içerisine koyduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi.

İddiaya göre cemaatin ikindi namazı için camiye girmesini fırsat bilen şüpheli, muslukları teker teker söktü. Şüpheli muslukları söküp, montunun içerisine koyduktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Şüphelinin bu anları ise güvenlik kamera görüntüleri tarafından saniye saniye görüntülendi.

  • Görüntülerde, şüphelinin muslukları sökmesi daha sonra muslukları montuna sarıp kaçması görülüyor. Namazdan çıkan cemaatin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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