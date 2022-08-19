Gündem Cemaat yıktırılan mescit nedeniyle molozların arasında güneşin altında namaz kıldı
İSTANBUL

Cemaat yıktırılan mescit nedeniyle molozların arasında güneşin altında namaz kıldı

Esenyurt’ta geçtiğimiz hafta arsa sahibi tarafından yıktırılan 12 yıllık mescit nedeniyle çevredeki vatandaşlar, cuma namazı ibadetini bu haftada molozların arasında yapmak zorunda kaldı. 30 derece öğle sıcağında namaz kılmaya gelen bazı vatandaşların ise vaaz sırasında güneşten korunmak için kartonları başına tutmak zorunda kaldığı görüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cemaat yıktırılan mescit nedeniyle molozların arasında güneşin altında namaz kıldı
Mahmut Doğan isimli vatandaş, “İki haftadır buradayız sıcakta namaz kılıyoruz. Bir şey diyemem adamın malı o da haklı biz de haklıyız” diye konuştu.

İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta 12 yıllık Akın Mescidi, arsa sahibi tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle yıktırılmıştı. Yıkım sonrası çevrede iş yerlerinde çalışan ve namazlarını kılmak işin mescide gelen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Camide geçtiğimiz hafta molozların arasında Cuma namazını kılanlar bu haftada yine ibadetlerini moloz yığınları arasında gerçekleştirmek zorunda kaldı.

Öğle sıcağında güneş altında ibadet eden vatandaşların güneşten korunmak için kartonları başlarına tuttuğu da görüldü.

'Dünyasını ve ahiretini zarara uğratması anlamına gelir'


Caminin kendi döneminde yapıldığını ifade eden Esenyurt eski dönem belediye başkanlarından Necmi Kadıoğlu, “10 bin 750 metre araziden uygulama yapıldığından yer kesilmesi lazım. Kendisi zaten buraya iş yeri yaptığında fabrika yaptığında uygulama mutlak suretle kalacaktı. Uygulama yaptığı zaman kendisine 4 bin 844 metre cami alanına 2 bin 808 metre, cami ile kendi yeri arasında yol var oraya da yer terk edilmesi lazım. Dolayısı ile terk edilmiş bir alanda yapılmış bir mescidi içinde Kur’an-ı Kerim’in olduğu bir alanı yıkması bu vatandaşın dünyasını ve ahiretini zarara uğratması anlamına gelir. Yazık keşke bunu sorsaydı inceleseydi. Öyle, ‘ben cami yıkarım’ dersen olmaz. Burası Allah’ın evi” dedi.


Camiye ibadete gelen Mahmut Doğan isimli vatandaş, “İki haftadır buradayız sıcakta namaz kılıyoruz. Bir şey diyemem adamın malı o da haklı biz de haklıyız” diye konuştu.


'İbadetimizi yapmaya devam edeceğiz'

İbadet için gelen vatandaşlardan Remzi Taha ise “12 yıldır burada namaz kılıyoruz. Dışarıda kaldık. Yine de yeni bir cami yapılana kadar burada ibadetimizi yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Beş terörist etkisiz

Beş terörist etkisiz

​MSB duyurdu: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok.
Düşmana göz açtırmıyorlar

Düşmana göz açtırmıyorlar

​Sadece yüzde 10'u geçiyor: Gizlenmede üstlerine yok.
Bakan Özer: İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak

'Son 18 günde 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.'
Resmen Ajax'ta

Resmen Ajax'ta

​Trabzonspor'un genç yıldızı Hollanda devinde forma giyecek.

​Ünlü markadan ilklerin modeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'daki üçlü zirve sonrası önemli mesajlar.

​Bir ilin tarihini değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.