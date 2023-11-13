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Çember Operasyonları’nda arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, "81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan ’Çember Operasyonları’nda arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı" dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
08:30 - 13/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak

İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya
sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 5 bin 209 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. "Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, yakalanan şahıslardan 10’unun 10 yıldan uzun zamandır, 41’inin 5 ile 10 yıl arasında, 5 bin 258’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya yapmış olduğu paylaşımda,
"İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5 bin 309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız"
ifadelerine yer verdi.


#Ali Yerlikaya
#Operasyon
#İçişleri Bakanlığı
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