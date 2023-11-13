Çember Operasyonları’nda arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı

"İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5 bin 309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız"