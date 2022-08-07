Cemevi başkanına saldırı: Provokatörler şimdi de İstanbul'da

Alevi toplumunu rahatsız eden ikinci saldırı İstanbul’da gerçekleşti. Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş, Kartal Cemevi’ndeki Muharrem Ayı programından döndüğü sırada, evinin önünde motosikletli kasklı iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Sarıtaş’ın, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YERLİKAYA’DAN ZİYARET

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saldırıya uğrayan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, “Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Sayın Selami Sarıtaş’ı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Selami Sarıtaş Dede’ye yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. Muharrem Ayı’nda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize kastedenler hukuk önünde asla cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

TEDİRGİNLİK YAŞIYORUZ

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan ise şunları söyledi: “Kartal Cemevi’ne böyle bir saldırıda olmamıştı. Ankara’daki saldırıların devamı olarak düşünüyoruz. Orada da Alevi camiasından cemevi ve kurumlara saldırılar yapılmıştı. Dün de Selami başkana yapılan saldırıdan sonra bu olay İstanbul’a taşındı. Bu süreç ciddi bir süreç. Alevi toplumu olarak güvercin tedirginliği yaşamaktayız. Her gün medyada cemevlerine yapılan saldırıların haber yapılmasıyla bu tür şeylere hazırlıklı olmamız gerekiyor.

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KAMERALAR YOKTU

Şüpheliler yakalanmadı. Biz bunun arkasında bir oyun olduğunu düşünüyoruz. Provokasyon olduğunu düşünüyoruz. Bizler hiçbir karşılık vermeden milletimizin birlik ve beraberliği devletimize destek olduk. Bu konuda Alevi toplumunu itidale davet ediyoruz. Kendisi izlenerek mobese kameralarının olmadığı yerde aracına adres sorma bahanesiyle arabasından çıkılmasına bile müsaade edilmeden saldırılmış” dedi.

Şentop, Soylu ve Erbaş Sarıtaş’ı aradı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Selami Sarıtaş’a telefonda geçmiş olsun dileğinde bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Sarıtaş’ı arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Erbaş, “Cenab-ı Hak ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenlere fırsat vermesin” ifadelerini kullandı.