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ANKARA

Cemevleri düzenlemesi Meclis’ten geçti

AK Parti’nin hazırladığı Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Cemevleri düzenlemesi Meclis’ten geçti
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AK Parti’nin hazırladığı Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemeye göre, cemevlerinin elektrik ve su giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, içme ve kullanma suyu ihtiyaçları da indirimli veya ücretsiz olarak belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından karşılanacak. Kabul edilen düzenlemeyle, kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları silinecek ve yakınlarına aylık bağlanacak.

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