Gündem Cemevlerine yönelik saldırı nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı
ANKARA

Cemevlerine yönelik saldırı nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı

Ankara'da cemevlerine yönelik saldırılarda gözaltına alınan sayısı 3'e yükseldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, " Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısla (A.O.K.) irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cemevlerine yönelik saldırı nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı
Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü, üç ayrı cemevine saldıran şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ve Mamak ilçelerinde üç ayrı cemevine yönelik gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak A.O.K. isimli şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli şahısla irtibatta oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir’de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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