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İSTANBUL

Cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın annesinin cenaze namazına katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede tabutu omuzladı
​​Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede tabutu omuzladı

Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde Cengiz Topel Camii’nde öğle namazını kılan Erdoğan, ardından Fazlı Kılıç’ın annesi Yosma Kılıç’ın (87) cenaze namazına katıldı.

Fazlı Kılıç ve yakınları, camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Erdoğan’ın yanısıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Yosma Kılıç’ın cenazesi, Hasdal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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