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KONYA

​Cenaze yıkamada islami usullere uygun yeni sistem

Cenaze yıkamada islami usullere uygun yeni sistem

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemini hayata geçirdi. Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı akademisyenlerin de uygun görüşleri alınarak test edildikten sonra hayata geçirilen sistem ile cenazeler İslami usullere uygun şekilde el değmeden yıkanıp kefenlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya'da Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi hayata geçirildi.
Konya'da Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi hayata geçirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların ve personelin sağlığını korumak için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; Konya Büyükşehir Belediyesi el değmeden tam otomasyonla çalışabilen İslami usullere uygun Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemini hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi el değmeden tam otomasyonla çalışabilen İslami usullere uygun Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemini hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bir yeniliğe daha imza attıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Koronavirüs nedeniyle birçok tedbir alındı. Bununla ilgili yenilikçi çözümler ortaya konuyor. Biz de ilk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi olarak örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Özellikle cenaze defin işlemlerinde koronavirüs salgının ilk günlerinde önemli problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yetkilileri ve enfeksiyon hocalarımızla yapılan istişareler neticesinde tam otomatik cenaze yıkama sistemini bugün itibariyle hayata geçirmiş olduk.

Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapan, sonra da cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi ile sonuçlanan bir süreç. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Ayrıca bir bayan bir bay gassalımız sureci baştan sona kadar takip ediyor. İslami usullere göre kefenlenme işleminin sonlanmasını ve dua işlemini gerçekleştiriyor. Bu sadece Kovid-19 nedeniyle ölenler için değil aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılmamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacak. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tam otomatik cenaze yıkama sistemi hayata geçirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yine bir sorunu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Kovid nedeniyle öğrendik ki her türlü işe hazırlıklı olunması, çözüm üretilmesi gerekiyor. Umuyorum ihtiyacımız olmaz. Bir ihtiyaç olursa biz insanımıza her noktada hizmet etmek için gerekli her türlü hazırlığımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık. Bu projenin de diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz. Şu anda ilk sistemimiz Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır ek binasında hizmete açıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapıyor, sonra da cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi sağlanıyor.
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