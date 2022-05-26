Cep telefonuyla konuşurken 50 metrelik uçurumdan düştü

Olay, Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki Cem Ö. cep telefonuyla konuştuğu sırada dengesini yitirdi ve 50 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

İHA

Olayı gören çevredeki öğrenciler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek kurtarma çalışmalarına başladı.

İHA

İtfaiye erlerinden biri, kurtarma aracından vinç yardımıyla 50 metrelik uçurumdan aşağı indirilereke yaralı genci, sedyeye bindirdi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren çalışmanın ardından yaralı genç kurtarılarak ambulansa bindirildi. Sağlık ekipleri yaralı genci özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İHA

Öte yandan, uçurumdan düşen Cem Ö. 2’inci sınıf edebiyat bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

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