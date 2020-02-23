Gündem Ceren Damarın babası Sanık avukatına dava açacağım
3. SAYFA

Ceren Damar'ın babası: Sanık avukatına dava açacağım

Ankara'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında 'ölünün hatırasına saygısızlık' ile 'tehdit ve hakaret' suçlarından dava açmaya hazırlanıyor. Mustafa Damar, sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının fiili karşılığının 30 yıl olduğunu belirterek, "Bu ceza bizim için adaletin tecelli etmesine yetmiyor" dedi. Davanın ardından ilk kez konuşan ve Vahit Bıçak'ın psikolojik şiddetine maruz kaldıklarını belirten acılı baba, ''Kesinlikle dava açacağım çünkü hem kızımın namusuna dil uzattı, ikincisi beni tehdit etti'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Baba Mustafa Damar, skandal açıklamaları yapan avukatın gerekli cezayı alması gerektiğini söyledi.
Baba Mustafa Damar, skandal açıklamaları yapan avukatın gerekli cezayı alması gerektiğini söyledi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan Hikmet'e, önceki gün görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Ceren Damar davasında avukata soruşturma
GÜNDEM
Ceren Damar davasında avukata soruşturma

Avukatın savunması kararın önüne geçti

Ceren Damar davasında beklenen karar çıksa da Türkiye’nin gündemine sanık avukatı Vahit Bıçak’ın çirkin tavrı damga vurdu. Sanık avukat Bıçak, karar duruşmasında şu cümleler sarf etti: "Sanık neler yapabilirdi de yapmadı; bunu açıklayacağım. Sanık elindeki silahla kantine girip birçok kişinin üzerine boşaltmamıştır. Boşaltabilirdi ama yapmadı. Odalarına gidip öğretim görevlilerini de taramamıştır.”

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar
GÜNDEM
Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar

Ceren'in katili Hasan İsmail Hikmet

İğrenç ifadeler kullandı

Ceren Damar hakkında iğrenç ifadeler kullanan avukat Bıçak, “Sanık, maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şuan hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” demişti. Olay yaratan savunmanın ardından Ankara Barosu tarafından Bıçak hakkında soruşturma başlatıldı.

Ceren hocayı öldüreceğini telefonda söylemiş
GÜNDEM
Ceren hocayı öldüreceğini telefonda söylemiş

Olay yaratan savunma payan sanık avukatı Vahit Bıçak.

İdam yol diye müebbet verdiler

Davanın ardından ilk kez konuşan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, cezanın adaletin tecelli etmesine yetmediğini belirterek, "Ülkemizde bilindiği gibi idam cezası yok. Onun bir alt cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Fakat bu da gerçekten uygulanan bir ceza değil; benim üzüntüm bu. Bunun karşılığı 30 yıl hapis. Bu cezayla da adaletin tecelli ettiğine inanmıyorum" dedi.

Kızımın namusuna dil uzattı

  • Kızlarının acısına yanamadan sanık avukatı Vahit Bıçak'ın psikolojik şiddetine maruz kaldıklarını belirten baba Damar, "Ölünün hatırasına hakaret etti. Daha da ileri giderek şahsıma, aileme yönelik psikolojik şiddet uyguladı. Kamuoyunun gözü önünde tehditlere varan ifadelerde bulundu. Bunların karşılıksız kalmaması gerekir. Bugüne kadar sabrettim, kızımın davasının zarar görmemesi için sustum. Ancak bunların tamamını derledim, toparladım. Kesinlikle yanına bırakmayacağız" dedi.

En ağır cezayı almalı

Avukatın gençlere ve topluma kötü bir rol model olduğunu belirten baba Damar, "Önümüzdeki günlerde harekete geçeceğim. Kesinlikle dava açacağım çünkü birincisi kızımın namusuna dil uzattı, ikincisi beni tehdit etti. Bunların tamamı yargının çatısı altında, avukatların, sivil toplum örgütlerinin, kamuoyunun gözü önünde yapıldı. Her şey aleni yapıldı. Dolayısıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, en ağır cezayı alması için çalışacağım" şeklinde konuştu.

Katliama devam emri

Katliama devam emri

İsrail'in kanlı saldırılarının devam etmesi için emir verdi.
Kaptan pilota tutuklama talebi

Kaptan pilota
tutuklama talebi

İfadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Aşıyı bulduk

Aşıyı bulduk

Çin, dünyanın beklediği haberi duyurdu.
'Böyle Daha Güzelsin'

'Böyle Daha Güzelsin'

​28 Şubat bu kez bambaşka anlatılıyor.
Masonlar milli<br>birliği bozuyor

Masonlar milli
birliği bozuyor

​1900'deki toplantıda dinsiz bir dünya cumhuriyeti hedeflendi.
Tüm ödemeler tek sayfada olacak

Tüm ödemeler tek sayfada olacak

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay güzel haberi duyurdu.

Toplantıdayken vuruldular

Toplantıdayken vuruldular

2'si yönetici 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'a da sıçradı

Irak'a da sıçradı

Necef kentinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi.
FETÖ'den de tutuklandı

FETÖ'den de tutuklandı

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
Tweet silmekle kalmayacak!

Tweet silmekle kalmayacak!

"İmamoğlu" üzerinden algı oluşturup polislere iftira atmıştı.
İdlib'e<br>koruma kalkanı

İdlib'e
koruma kalkanı

Atılgan sistemleri hangi görevleri yapacak?
Acil yıkılması gerekiyor

Acil yıkılması gerekiyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan İstanbul uyarısı.
Böyle bir şey <br>olabilir mi?

Böyle bir şey
olabilir mi?

Galatasaray'dan Ozan Tufan'a olay gönderme.
Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Bir ilçedeki tüm kablolar toplandı

Sular yükselince herkes terk etti.
Dönere<br>kimlik geliyor

Dönere
kimlik geliyor

​Çiftlikten vatandaşa tüm süreç izlenebilecek.
5 PKK'lı terörist yakalandı

5 PKK'lı terörist yakalandı

​Tel Abyad'da komandolar eş zamanlı operasyon düzenledi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.