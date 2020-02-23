Ceren Damar'ın babası: Sanık avukatına dava açacağım

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan Hikmet'e, önceki gün görülen karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

GÜNDEM Ceren Damar davasında avukata soruşturma

Avukatın savunması kararın önüne geçti

Ceren Damar davasında beklenen karar çıksa da Türkiye’nin gündemine sanık avukatı Vahit Bıçak’ın çirkin tavrı damga vurdu. Sanık avukat Bıçak, karar duruşmasında şu cümleler sarf etti: "Sanık neler yapabilirdi de yapmadı; bunu açıklayacağım. Sanık elindeki silahla kantine girip birçok kişinin üzerine boşaltmamıştır. Boşaltabilirdi ama yapmadı. Odalarına gidip öğretim görevlilerini de taramamıştır.”

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İğrenç ifadeler kullandı

Ceren Damar hakkında iğrenç ifadeler kullanan avukat Bıçak, “Sanık, maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şuan hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” demişti. Olay yaratan savunmanın ardından Ankara Barosu tarafından Bıçak hakkında soruşturma başlatıldı.

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Olay yaratan savunma payan sanık avukatı Vahit Bıçak.

İdam yol diye müebbet verdiler

Davanın ardından ilk kez konuşan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, cezanın adaletin tecelli etmesine yetmediğini belirterek, "Ülkemizde bilindiği gibi idam cezası yok. Onun bir alt cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Fakat bu da gerçekten uygulanan bir ceza değil; benim üzüntüm bu. Bunun karşılığı 30 yıl hapis. Bu cezayla da adaletin tecelli ettiğine inanmıyorum" dedi.

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Kızımın namusuna dil uzattı

Kızlarının acısına yanamadan sanık avukatı Vahit Bıçak'ın psikolojik şiddetine maruz kaldıklarını belirten baba Damar, "Ölünün hatırasına hakaret etti. Daha da ileri giderek şahsıma, aileme yönelik psikolojik şiddet uyguladı. Kamuoyunun gözü önünde tehditlere varan ifadelerde bulundu. Bunların karşılıksız kalmaması gerekir. Bugüne kadar sabrettim, kızımın davasının zarar görmemesi için sustum. Ancak bunların tamamını derledim, toparladım. Kesinlikle yanına bırakmayacağız" dedi.

En ağır cezayı almalı

Avukatın gençlere ve topluma kötü bir rol model olduğunu belirten baba Damar, "Önümüzdeki günlerde harekete geçeceğim. Kesinlikle dava açacağım çünkü birincisi kızımın namusuna dil uzattı, ikincisi beni tehdit etti. Bunların tamamı yargının çatısı altında, avukatların, sivil toplum örgütlerinin, kamuoyunun gözü önünde yapıldı. Her şey aleni yapıldı. Dolayısıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, en ağır cezayı alması için çalışacağım" şeklinde konuştu.