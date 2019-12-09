Gündem Ceren Özdemirin katilinin cinayetten 4 saat önce zıpkın çalmak için girdiği av bayisindeki görüntüleri ortaya çıktı
ORDU

Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten 4 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı - Ordu haber

Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten 4 saat önce zıpkın çalmak için girdiği av bayisindeki görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'da 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için girdiği av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, fiyatları hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp, zıpkını çalamaması üzerine ise av bayiinden çıktığı görülüyor.

Haber Merkezi DHA
Ceren'in katilinin elleri cebinde rahat tavırları dikkat çekti.
Ceren'in katilinin elleri cebinde rahat tavırları dikkat çekti.

Ordu'daki olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde kendini öldürmeye kalkıştı

Katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı.

Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi.

Ceren'in katili, Özgür Arduç geçtiğimiz günlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan ve emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için Ordu'da girdiği bir av bayiindeki görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Ceren'in katilinin dikkat çekmemek için gülümsediği görülüyor.

Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip, işletme sahibinden fiyatlar hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp zıpkını çalamaması üzerine de av bayiinden çıktığı görülüyor.

DHA
Ceren'in katili, sorgusunda av bayisine girip zıpkın çalmaya çalıştığını itiraf etmişti.

İfadesinde söylemişti

Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan katil zanlısı, sorgusunda av bayiinde girip zıpkın çalmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyerek, "Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı koparıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim" demişti.

DHA
Görüntülerde, ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından incelediği görülüyor.

"İçeri rahat tavırlarla girdi"

Katil zanlısının geldiği av bayii sahibi Rafet Yeşilyurt, "İçeri rahat bir tavırla girdi. Ürünlere baktı, zıpkının fiyatını sorup 'şimdi almayacağım' dedi. Ben de 'madem almayacaksın neden fiyatını soruyorsun' dedim. 'Dönüşte sonra alırım' dedi, bir süre bakınıp, çıktı gitti. Olayı televizyondan duyduk. Katilin buraya gelen o adam olduğunu anladım" diye konuştu.

İyi ki doğdun Ceren
GÜNDEM
İyi ki doğdun Ceren
Görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.
30 milyon dolara satmak istediler

30 milyon dolara satmak istediler

Tarlada buldukları mozaiği satmak isteyen 3 kişi tutuklandı.
Parisin beyinölümü gerçekleşti

Paris'in beyin
ölümü gerçekleşti

​Fransa'yı yangın yerine çeviren eylemler 5. gününe girdi.
Lokma<br>ipi göğüsledi

Lokma
ipi göğüsledi

Google Play 2019'un en iyilerini seçti.

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

Siyanürden bin 200 kat daha zehirli

​Balıkçıların yeni kabusu insan yüzlü sapan balığı.
'Acillik<br>durumunuz yok'

'Acillik
durumunuz yok'

Ambulansa alınmayan hasta neredeyse ölüyordu.
Karşımızda susuyor

Karşımızda susuyor

Erdoğan'dan Macron'un sözlerine sert tepki.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
Çin DNA avına çıktı

Çin DNA avına çıktı

Tahir İmin: Dünya, Pekin Olimpiyatları'nı boykot etmeli.
Bu yola baş koyduk

Bu yola baş koyduk

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 98'inci gününde.
Dünya Kupası'na <br>gidemeyecekler

Dünya Kupası'na
gidemeyecekler

Rusya, spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi.
2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

2020 yılı büyüme hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'de sunum yaptı.
Afganistan'da barış için imzalar atılacak

Afganistan'da barış için imzalar atılacak

​Erdoğan 'Asya'nın kalbi İstanbul Konferansı'nda konuştu.
Acizlik sonucu etkilemeyecek

Acizlik sonucu etkilemeyecek

Akar'dan Yunanistan'ın Libya elçisini sınır dışı etmesine tepki.
Film sahnelerini aratmadı

Film sahnelerini aratmadı

​'Timsahlar' İzmir açıklarında düşmana korku saldı.
Milyonlarca<br>lira silinebilir

Milyonlarca
lira silinebilir

Markalar müşterilerini mesaj atarak uyarıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.