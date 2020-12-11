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Gündem Cerrahpaşa Hastanesindeki tuzlu ihale için gözler dekanlık ve rektörlükte
İSTANBUL

Cerrahpaşa Hastanesi’ndeki ‘tuzlu ihale’ için gözler dekanlık ve rektörlükte

İstanbul’un önemli sağlık merkezlerinden Cerrahpaşa Hastanesi’nde, önceki yıla göre yüzde 75 daha yüksek teklifle tamamlanan yemek ihalesi tartışma konusu olmuştu. Benzer iddialara sahne olan hastanelerden ihale iptali açıklamaları gelirken, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü’nün ve Dekanlığı'nın Cerrahpaşa Hastanesi ile ilgili nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cerrahpaşa Hastanesi.
Cerrahpaşa Hastanesi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü’ne bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, 2019’da 26.778.606 TL’ye ihale edilen yemek işinin 2020 ve izleyen üç yılda senelik 42.993.594 TL’ye verilmesiyle gündeme gelmişti.

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İptaller peş peşe geldi

Benzer süreçlerin yaşandığı pek çok kamu ve üniversite hastanesi, tartışmaya konu olan ihalelerde iptale giderken Cerrahpaşa’da 128.980.782 TL’lik ihale onaylandı.

İhaleye giriş engellendi

  • Edinilen bilgiye göre, ihale günü söz konusu işlemin gerçekleştiği binaya giriş yapan bir öğretim üyesi, başka bir firmanın yetkilisi sanılınca durduruldu. İçeriye girmesi engellenen akademisyen, öğretim üyesi olduğunu ispat etmek zorunda kaldı. Tüm tartışmalara ek olarak ihaleye katılmak isteyen firmaların engellendiği iddiası soru işaretlerini artırdı.

Muhammen bedel yükseltildi

Komisyon üyelerinin ihale çetesiyle ortak çalışarak muhammen bedeli yüksek çıkardığı değerlendiriliyor.

Hiçbir hastanede bu fiyat yok

Türkiye'de bu fiyatta bir yemek bedelinin hiçbir kamu ve özel hastane tarafından verilmediği öğrenildi.

Gözler dekan ve rektörde

İhale yetkisinin imzasını bekleyen dosyayla ilgili, dekan ve rektörün nasıl bir adım atılacağı ise bilinmiyor.

Ne ihale var ne sözleşme
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Ne ihale var ne sözleşme

Ne olmuştu?

Megakent İstanbul’un önde gelen sağlık merkezlerinden Cerrahpaşa Hastanesi’nde her gün hem personele hem de hastalara yemek servisi yapılıyor. Orta çaplı bir mahalleye denk gelen popülasyonu nedeniyle yemek harcaması ‘on milyonlarla’ ifade ediliyor.

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En büyük ihale tanıdığa gitti

Günlük 12,65 TL ödeniyor

Günde on binlerce vatandaşa hizmet eden Cerrahpaşa Hastanesi, 2019’da gerçekleştirdiği ihaleyle yeme için 26.778.606 TL ödedi. Bu rakam yemek başına 12,65 TL’ye tekabül ediyor. Söz konusu anlaşmanın süresinin dolmasıyla rektörlük yeni bir ihaleye çıktı.

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Enflasyon rakamını altıya katlıyor

3 yıllık süreyi kapsayan yeni ihalede yaklaşık bedel, 2019’da alınan hizmetin %75 fazlası olarak dosyaya konuldu. Enflasyon rakamını 6’ya katlayan artış oranının hesaplanmasında, kanuni zorunluluk kapsamında hangi firmalardan rakam alındığı bilinmiyor.

Yemek fiyatı 21,75 TL'ye çıktı

26 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen ihaleye altı şirket katıldı. Firmalardan ikisi yaklaşık maliyetin üstünde kaldığı, biri ise altında olduğu gerekçesiyle elendi. Kalan üç şirketten biri, yüzde 2 gibi küçük bir kırımla ihaleyi aldı. 2019’da aynı yemeğin birim fiyatını 12,65 TL’den ihale eden hastane yönetimi, bu kez yüzde 75 artışla birim fiyatı 21,75 TL’lik teklifi kabul etti. İhalenin onaylanması halinde hastane senelik 42.993.594 TL, üç sene için ise 128.980.782,00 TL ödeyecek.

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