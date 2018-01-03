Cesaret hapı alıyorduk

Suriye’de biri asker 2 Türk vatandaşın kaçırılması olaylarına karışan Hasan Aydın DEAŞ’ın propaganda görüntülerinde yer almış ve Türkiye’yi tehdit eden açıklamalarda bulunmuştu.

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında yakalanan ve sevkedildiği mahkemece tutuklanan Suriye uyruklu B.B., emniyetteki sorgusunda önemli itiraflarda bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten B.B., örgütün insanları nasıl kandırıp eylemlere yönlendirdiğini anlattı.

ANLATILANLA GERÇEKLER FARKLI

Örgüte 2013 yılında katıldığını ve Rakka’ya yarım saat mesafedeki Akerşi köyünde silahlı eğitim aldıklarını belirten B.B., DEAŞ’ın sözde yöneticilerinin anlattıkları ile yaşantıları arasında farklılıklar olduğunu söyledi. Rakka’dan sonra Münbiç’e geldiğini anlatan B.B., burada çatışmalara girdiğini, 2014’te ailesini görmek için Adana’ya geldiğini belirtti.

HASAN AYDIN İLE KARŞILAŞMIŞ

Adana’ya geldiğinde daha önce Rakka’da gördüğü DEAŞ’lı terörist Hasan Aydın ile karşılaştığını aktaran B.B., Aydın’ın örgüte eleman kazandırmak için çalıştığını anlattı. B.B. şunları söyledi: “İslam adıyla kandırıyorlardı. Hasan Aydın ‘Unutmayın cihada gidiyorsunuz, ben de yakında geleceğim. Sizin eğitiminiz bitmeden ben de orada olurum’ diyordu.”

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İSLAM'A ZARAR VERMEK İÇİN KURULDU

Terör örgütü DEAŞ’ın kandırarak örgüte dahil ettiği kişileri eylemlere yönlendirmek için de çeşitli yol ve yöntemler uyguladığını ifade eden B.B., “Örgüt grup emirleri tarafından yemeklerimize cesaret verici haplar atılmaktaydı. Bu sayede insanlara istediklerini yaptırıyorlardı. DEAŞ İslam’a zarar vermek için kurulmuş bir örgüt” diye konuştu.