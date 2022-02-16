Edinilen bilgiye göre, Konya merkez, Ereğli ilçesi, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Bursa, Şanlıurfa, Çorum’a bağlı Sungurlu, Sivas’tan yağma, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 15 suça karışan şüpheli 44 yaşındaki Nazlı B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çeşitli suçlardan aranan kadın kızının evinde yakalandı.

Konya’da ikamet eden şüpheli kadının evi ve gidebileceği yerler Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Polis ekipleri, 8 ilde aranan Nazlı B.’nin Kayseri’den otobüs bileti alarak Konya’ya gideceği bilgi üzerine harekete geçti.

Çeşitli suçlardan aranan kadın kızının evinde yakalandı.

“Kızının evinde polise elbisesini çıkartarak direndi”

Polis ekipleri, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde inan şüpheli Nazlı B.’yi bir süre takibe aldı. Yapılan takip sonunda Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesinde ikamet eden kızının evine giden Nazlı B., düzenlenen baskınla yakalandı. Polise bir süre direnen Nazlı B., etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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GÜNDEM Oto galeriden lüks cip çalan suç makinası çocuklar yakalandı

OYNAT 00:41 Kapıyı kaldırım taşıyla kıran hırsızlar önce kameraya ardından polise yakalandı İstanbul'da bir günde iki işyeri hırsızlığı ile otomobilden hırsızlık gerçekleştiren iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Çekmeköy'de işyerlerinin camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girip hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. BiP'te paylaş

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