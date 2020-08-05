Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde yaşanan olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, sahillerde salgına karşı önlemlere uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.
Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarınını darp edilmesiyle gündeme gelen İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de flaş bir gelişme yaşandı.
Kaymakam Kara, İzmir vali yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde yaşanan olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, sahillerde salgına karşı önlemlere tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.
Ünlü tatil beldesi, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre bir mekanda darp edilmesiyle gündeme gelmişti.