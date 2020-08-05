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İZMİR

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde yaşanan olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, sahillerde salgına karşı önlemlere uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.

Haber Merkezi Diğer
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşlarınını darp edilmesiyle gündeme gelen İzmir'in ünlü tatil beldesi Çeşme'de flaş bir gelişme yaşandı.

Kaymakam Kara, İzmir vali yardımcısı oldu

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde yaşanan olaylar ve koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, sahillerde salgına karşı önlemlere tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı. Kara, İzmir’e Vali Yardımcısı olarak gönderilirken, Çeşme Kaymakamlığı’na ise Ünal Çakıcı getirildi.

Dünyaca ünlü model tanınmaz halde: Daria Kyryliuk Çeşme'de feci şekilde darp edildi
GÜNDEM
Dünyaca ünlü model tanınmaz halde: Daria Kyryliuk Çeşme'de feci şekilde darp edildi

  • Ünlü tatil beldesi, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre bir mekanda darp edilmesiyle gündeme gelmişti.

Konyaaltı sahilini boş görünce dayanamadı, 5 dakika denize girince cezayı yedi
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Konyaaltı sahilini boş görünce dayanamadı, 5 dakika denize girince cezayı yedi

Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı
GÜNDEM
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletme kapatıldı

Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli kalabalık
FOTOĞRAF 6
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlerin yasaklandığı sahiller, 1 Haziran itibarıyla yeniden açıldı. Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarak, oturdu.
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Kimilerinin denize girdiği plajda, güneşlenen ve manzarayı izleyenlerin çoğunlukta olduğu görüldü.
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Sahiller, 0-18 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yetişkinlere kaldı. Ailesiyle birlikte İran'dan gelerek, Antalya'ya yerleşen Nesrin Dalgale ile Hadis Ahmadi, sahilin keyfini çıkaranlar arasında yer aldı.
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Maskelerinin yanı sıra şapkalarıyla dikkat çeken İranlı gençler, fotoğraf çektirdi. Antalya'yı çok sevdiğini belirten Nasrin Dalgale, Maskemizi alarak buraya geldik. Sahil çok güzel. Fakat virüs önlemlerimizi ihmal etmiyoruz dedi.
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Hadis Ahmadi de Güneş ve deniz muhteşem. Antalya bir cennet. İran'dan gelip burada yaşayan birisi olarak çok mutluyum diye konuştu.
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Antalya'nın güzel şehir olduğunu fakat koronavirüsten dolayı bir süre insanlara kapandığını anlatan İcaziye Çınar, Plajların açılması bizi mutlu etti. Sosyal mesafe kurallarına uyarak denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz. İnsanların iç içe oturmaması ve dikkatli olması da mutluluk verici dedi.
Dünyaca ünlü sahilde sosyal mesafeli kalabalık
Antalya'da 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, tatilcilerin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına uyup, maskeleriyle sahile gelenler, bir yandan denizi izledi bir yandan da sohbet etti.

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