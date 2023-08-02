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Çeşme kıyıları sakız ağaçlarıyla yeşerecek

İzmir’in Çeşme ilçesinde, orman yangını nedeniyle zarar gören denize sıfır alanlara dikilen yöreye özgü sakız fidanlarının boyları 1 metreye kadar ulaştı.

04:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
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İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2020’de Ildırı Mahallesi’nde, geçen sene de Ovacık mevkiinde çıkan yangınların ardından bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için özel bir çalışma hazırladı.


10 YIL İÇİNDE ORMAN OLACAK

Alanın temizlenmesinin ardından Ildırı’da 10 bin, Ovacık’ta ise 6 bin yöreye özgü sakız fidanı toprakla buluşturuldu. Her iki bölgede deniz kıyısında 63 hektar alan ağaçlandırıldı. Sakız ağacının ekonomik açıdan çok değerli bir bitki olduğunu vurgulayan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Sakızlar ortalama 8 yıl içinde ürün vermeye başlıyor. Bu iklime ve toprak şartlarına göre değişiyor. Sakız fidanlarına adeta bir çocuk hassasiyetinde bakıyoruz. Her sene diplerini çapalıyoruz. Gerekli gıda takviyelerini veriyoruz. Gerekirse suluyoruz. En kısa sürede ürün almayı hedefliyoruz. Şu anda boyları yaklaşık bir metre civarında oldu. Müteşebbislerimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Hedefimiz 10 sene içinde burada ekonomik manada sakız ormanı oluşturmak” diye konuştu.

Yaz döneminde şimdiye kadar İzmir ve Manisa’da 106 orman yangını çıktığını dile getiren Derince, bunun büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret etti. Yanan alanlara aynı yıl içinde ağaç dikildiğini vurgulayan Derince, “Daha dumanlar tüterken arkadaşlarımız planlamaya başlıyor. Bir metrekare bile boş bırakılmadan ağaç dikiliyor” dedi.


#Çeşme
#Orman Genel Müdürlüğü
#sakız ağacı
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