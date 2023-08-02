Çeşme kıyıları sakız ağaçlarıyla yeşerecek

Alanın temizlenmesinin ardından Ildırı’da 10 bin, Ovacık’ta ise 6 bin yöreye özgü sakız fidanı toprakla buluşturuldu. Her iki bölgede deniz kıyısında 63 hektar alan ağaçlandırıldı. Sakız ağacının ekonomik açıdan çok değerli bir bitki olduğunu vurgulayan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, “Sakızlar ortalama 8 yıl içinde ürün vermeye başlıyor. Bu iklime ve toprak şartlarına göre değişiyor. Sakız fidanlarına adeta bir çocuk hassasiyetinde bakıyoruz. Her sene diplerini çapalıyoruz. Gerekli gıda takviyelerini veriyoruz. Gerekirse suluyoruz. En kısa sürede ürün almayı hedefliyoruz. Şu anda boyları yaklaşık bir metre civarında oldu. Müteşebbislerimiz de bu konuda çalışmalar yapıyor. Hedefimiz 10 sene içinde burada ekonomik manada sakız ormanı oluşturmak” diye konuştu.