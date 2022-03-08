Çeşme’de altyapı yetersizliği yüzünden hayat felç: Her yağmur da aynı manzara

Göle dönen cadde ve sokaklar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İzmir’de gün boyunca aralıklarla etkili olması beklenen sağanak yağış, batı ilçelerinden giriş yaptı. Çeşme ilçesinde de sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bir anda etkili olan yağışla, Alaçatı ve Ilıca semtlerinde sokaklar adeta göle döndü. Suyla dolan cadde ve sokaklar, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bazı noktalarda da dolu yağışı sebebiyle caddeler beyaza büründü.

"Sorun altyapı yetersizliği"



Öte yandan, bazı vatandaşlar, alt yapı yetersizliğine isyan ederek her yağmurda aynı sorunun yaşandığını dile getirdi.

Çeşme Belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, "Eski Çeşme’ye hasretiz. Altyapı olmadan görsellik yaparlarsa sonucu bu olur yazık", "Alaçatı her zaman böyle. Her kış istisnasız kazılıyor bütün yollar. Neden kalıcı bir çözüm bulamıyorlar anlamak güç" yorumları dikkat çekti.

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GÜNDEM CHP’li Çeşme Belediyesi’nde çöpler günlerdir toplanmıyor

FOTOĞRAF 7 Ovacık Mahallesinin sahil kesiminde bulunan Sağlıkçılar Sitesi, İştur 90 Sitesi, Ovakent Sitesi ve Yuvamkent Sitesi’nde, etkili olan hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çakıcı, hortum nedeniyle bir yazlık evin çatısının ciddi hasar gördüğünü, bazı yazlık evlerde de çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu ve küçük bir hayvan damının da sundurmasının tahrip olduğunu açıkladı. Çakıcı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmadığını belirtti. Çeşme Belediyesi ekiplerinin hasar gören yazlık evin çatısının molozlarını temizlediklerini ifade eden Kaymakam Çakıcı, jandarma, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Çeşme'de hortum çatıları uçurdu İzmir'in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarına zarar verdi. Çeşme'nin Ovacık Mahallesinde, bu sabah gelen ilk bilgilere göre hortum çıktı. BiP'te paylaş

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