Gündem Çeşmede göçmen faciası 8i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
İZMİR

Çeşme'de göçmen faciası: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Kurtarılan göçmenler hastahaneye kaldırıldı.
Kurtarılan göçmenler hastahaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.

11 kişi hayatını kaybetti

Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.

Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.

Göçmen faciasından sorumlu şahsın yakalanma anı güvenlik kamerasında
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Göçmen faciasından sorumlu şahsın yakalanma anı güvenlik kamerasında
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişinin yaşamını yitirdiği olayın baş şüphelisi ve örgüt lideri olduğu iddia edilen zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.


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