Çeşme'de göçmen faciası: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı

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FETÖ’nün finansörüne ceza yağdı

FETÖ’nün en büyük finansörü Koza-İpek Holding’e ilişkin 20 sanıklı davada karar çıktı. Firari Akın İpek’in kardeşi Cafer Tekin İpek 79 yıl 8 ay 21 gün, annesi Melek İpek ise 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Cafer Tekin İpek ile Melek İpek’in de aralarında bulunduğu 5 sanığın, yaklaşık 6 milyar dolar değerindeki şirketlerdeki payları oranındaki hisselerinin Hazine’ye devredilmesine karar verdi.