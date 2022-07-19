Gündem Çeşmedeki otluk alandaki yangın kontrol altında
İZMİR

Çeşme’deki otluk alandaki yangın kontrol altında

İzmir’in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesinde çıkan otluk alandaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Çeşme’deki otluk alandaki yangın kontrol altında
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, dün saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı.

Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve belediye ekiplerine ait çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra TOMA aracı sevk edildi.

Yangın bölgesi yakınındaki 8 ev, 3 restoran ve 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılırken, alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, sosyal medya hesabı üzerinden yangının kontrol altına alındığını belirten Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, "Ara sıra harlamalar oluyor, devamında ekiplerimiz soğutuyor. O yüzden bu aşamada boşalttığımız evlerin dönüşüne bir süre daha izin vermeyeceğiz" dedi.

Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor
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Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.<br><br>
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İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile yangına müdahale ediyor.<br><br>
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Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltıldı.<br><br>
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Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor
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Çeşme'de çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Fransa'da kırmızı alarm: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı
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BFMTV’nin haberine göre, Bordeaux civarındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz Salı günü başlayan ve 3 noktada ilerleyen yangın nedeniyle bugün 14 bin 900 kişinin daha tahliyesi gerçekleştirildi. <br>Yangının başlangıcından bu yana tahliye edilenlerin sayısı 31 bin 100 oldu.
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Hayvanat bahçesinde tahliye<br><br>Yangının yayılması nedeniyle yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda, bölgedeki Arcachon Havzası Hayvanat Bahçesindeki tüm hayvanların kısa süre içerisinde tahliye edileceği belirtildi.<br><br>Hayvanat Bahçesi yönetimince yapılan açıklamada, dumana daha duyarlı maymungiller familyasından hayvanların yakınlardaki Pessac Hayvanat Bahçesine gönderileceği aktarıldı.
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Öte yandan, sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceye ulaşmasının beklendiği Gironde bölgesinde, yangın söndürme faaliyetleri karadan ve havadan sürdürülmeye çalışılıyor.<br>Gironde Valiliği, yangına 1700 itfaiyecinin yanı sıra havadan helikopter ve yangın söndürme uçaklarının müdahale ettiğini açıkladı. Sıcak hava ve kuvvetli rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştiriyor.<br>
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15 bölgede aşırı sıcak hava dalgası alarmı<br><br>Fransa'da Gironde'un da içinde olduğu 15 bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle \"kırmızı\" alarm verildi.
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Fransa Meteoroloji Kurumu, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Charente, Charente-Maritime, Cotes-d'Armor, Dordogne, Finistere, Gers, Gironde, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Morbihan, Deux-Sevres ve Vendee bölgelerinde kırmızı alarm verirken, 69 bölgede de turuncu alarm ilan edildiğini duyurdu.<br><br>
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Yangın söndürmede \"yetersizlik\" eleştirisi<br><br>Ülkede bazı yangın söndürme uçaklarının bakımının yapılmaması nedeniyle operasyonlara katılmaması tepkilere neden oldu.
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Sivil Havacılık Mürettebatları Ulusal Sendikası (Snpnac), yangın söndürme uçaklarının üçte birinin bakım nedeniyle operasyonlara katılmadığı gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.
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Fransa'da kırmızı alarm: Tahliye edilenlerin sayısı 30 bini aştı
Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da 7 gündür devam eden yangın nedeniyle bölgede 14 bin 900 kişi daha tahliye edildi. Tahliye edilenlerin sayısı 31 bin 100'e yükseldi.

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi: Tehlikeye rağmen sulama kanalına girdiler
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Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklık, öğle saatlerinde gölgede 38 derece ölçüldü.
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Güneş altındaki termometreler, 42 dereceyi gösterirken, araç termometresi ise 49 dereceyi gördü.
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Sıcaktan bunalan Adanalılar, park ve yeşil alanlardaki ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Gençler ise tehlikeli olmasına rağmen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına girdi.
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Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda arkadaşıyla yürüyüşe çıkan Aydın Kurt (41), \"Asıl kavurucu sıcaklar, ağustos ayında gelecek. Bunlar iyi günlerimiz\" dedi.<br>
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Sulama kanalında arkadaşlarıyla her gün yüzdüğünü belirten Halil Budak (19) ise, \"Hava çok sıcak. Su buz gibi. Evin banyosundaki su ılık. O yüzden her gün yüzmeye geliyorum. Burada boğulanlar oldu. Onlar da atlamasınlar\" diye konuştu.
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Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi: Tehlikeye rağmen sulama kanalına girdiler
Adana'da güneş altındaki termometreler, 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar, ağaç gölgelerinde oturdu. Gençler ise tehlikeye rağmen sulama kanalına girip, serinlemeye çalıştı.


Avrupada kilosu 38 euro​

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