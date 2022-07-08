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İZMİR

Çeşme’ye tatilci akını başladı: Doluluk oranı yüzde 85

Kurban Bayramı arifesinde ünlü tatil bölgesi Çeşme’ye tatilci akını başladı. İlçedeki oteller yüzde 85 oranında dolarken, bayramın ikinci günü günü birlik tatilcilerle birlikte ilçede tatil yapanların 1 milyona ulaşacağı bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Çeşme’ye tatilci akını başladı: Doluluk oranı yüzde 85
Çeşme’ye tatilci akını başladı.

Kurban Bayramı arifesinde ünlü tatil bölgesi Çeşme’ye tatilci akını başladı. İlçedeki oteller yüzde 85 oranında dolarken, bayramın ikinci günü günü birlik tatilcilerle birlikte ilçede tatil yapanların 1 milyona ulaşacağı bekleniyor.
Türkiye’nin göz bebeği tatil bölgelerinden biri olan İzmir Çeşme, her bayram öncesi olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de tatilcileri ağırlıyor. Eşsiz denizi, lezzetleri ve konaklama imkanlarıyla tatilcilerin gözde merkezlerden biri olan Çeşme, bayram arifesinde dolamaya başladı.

1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor

Özellikle Alaçatı Mahallesi tatilcilerin uğrak mekanı olurken, Deliklikoy ve Ilıca Plajı denize girmek isteyenlerin adresi oldu. İlçede faaliyet gösteren oteller ise yüzde 85 oranında doluluğa ulaştı. Bayramın ikinci günü günü birlik tatilcilerle birlikte Çeşme’de 1 milyon kişinin tatil yapması bekleniyor.
Alaçatı ve Deliklikoy tercih edildi


İstanbul’dan Çeşme Alaçatı’ya ailesiyle tatile gelen Kemal Tepe, “7 gün burada kalacağız. Alaçatı’ya ilk defa geldim. Gerçekten mükemmel bir yer. Gecesiyle gündüzüyle çok güzel bir yer. Şimdiden kışa hazırlık yapıyorum. Allah nasip ederse kasım ayında da buraya geleceğiz. Şimdiden müdavimi oldum. Alaçatı bambaşka bir merkezmiş. Çok yere gittim ama Alaçatı bambaşka” dedi.


Belçika’dan gelen Gürsan Altınışık, “Deliklikoy’u tesadüfen bulduk. Belçika’dan Türkiye’ye geldik. Karavanla gezmeye çıktık. Burayı çok beğendik” derken, Gözde Yılmaz ise “Ailemle Belçika’dan tatile geldik. Dikili ilçesinde evimiz var. 3 ay boyunca Türkiye’deyiz. 2 haftadır da Çeşme’deyim. Bayram arifesinde Deliklikoy’u tercih ettim ama bayramda Balıkesir’de olacağım. Çeşme’de en çok Deliklikoy’u beğendim. Deniz çok güzel ve temiz. İnsanlar çöplerini keşke yerlere atmasa ve böyle güzel bir yer temiz kalsa” diye konuştu.

Doğu Ekspresi’nde bayram yoğunluğu
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Kars’ta otobüs fiyatlarının yüksek olması nedeniyle uçaklarda yer bulamayan vatandaşlar, çareyi tren yolculuğunda buldu. Kurban Bayramı tatilini sevdikleriyle birlikte Kars’ta dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Gar Binası’na geldi. Bavulunu kaparak tren garına gelen vatandaşlar, bayram öncesi hem ucuz hem de masalsı yolculuğun tadını çıkaracak. Doğu Ekspresi ile yoluculuk yapmanın keyfini yaşayacaklarını ifade eden vatandaşlar, bayram tatiline tren yolculuğuyla başlayacaklarını belirtti.
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Kars’tan başlayan ve Ankara’da biten Doğu Ekspresi, Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar, birbirinden güzel manzaralar eşliğinde Ankara’ya varıyor.
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Öte yandan Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere Doğu Ekspresi için günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların masalsı yolculuğu Kars’tan başladı. Saat 08.00’de Kars Garı’ndan hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla Kars-Erzurum-Erzincan-Sivas-Kayseri-Kırıkkale’den geçerek yolcularını Ankara’da bırakacak.
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Doğu Ekspresi’nde bayram yoğunluğu
Doğu Ekspresi'nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili geçirmek isteyen vatandaşlar Gar Binası'nın yolunu tuttu.

Tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı: Trafik durma noktasına geldi
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İstanbul’da 9 günlük bayram tatili öncesi trafikte yaşanan yoğunluk, bugün sabah saatlerinde de devam etti.
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Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular sabahın erken saatlerinde yola çıktı.
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Bayrama bir gün kala yola çıkan vatandaşlar nedeniyle TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.
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Trafik yer yer durma noktasına geldi.
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İstanbul’da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi.
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İstanbul’da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi.
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İstanbul’da, 9 günlük bayram tatiline bir gün kala yola çıkan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu’nda trafik durma noktasına geldi.
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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi
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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi
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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi
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Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi
Tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı: Trafik durma noktasına geldi
Bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı. Tem bağlantı yolu Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi.


Havalimanında ilginç olay

Havalimanında ilginç olay

​Taksinin bagajı açılmayınca polis devreye girdi: Koltukları söktüler.
Kırmızı alarma geçildi

Kırmızı alarma geçildi

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İsrail ordusu 1967 Savaşı’nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp gömdü

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