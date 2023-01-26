Cevabı Paris’ten verin: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'daki Türk vatandaşlarına telefondan seslendi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, seçimlerde önemli bir sonuca vesile olacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, Fransa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimlerinde önemli bir sonuca vesile olacağını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi. Paris'teki Türk vatandaşlara Ankara'dan selam, sevgi ve saygılarını gönderdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Erdoğan, "İnanıyorum ki Paris bu seçimlerde çok daha farklı bir neticeye vesile olacaktır. Zira, Fransa'da yaşayan Türk kardeşlerimin, soydaşlarımızın çok daha büyük bir gayretle geleceğe hazırlanmaları, Fransa'da, 'Artık durumlar ne olacak, nereye gidecek?' diyenlere şaşırtıcı bir cevap olacaktır." diye konuştu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türk heyetini Miraflores Sarayı’nda kabul etti. Burada konuşan Maduro, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkemizin büyük bir kardeşi olarak görüyoruz. Türk halkı bilmeli ki Erdoğan’ı çok seviyoruz çünkü o iyiliksever ve koca yüreklidir” dedi.