Cevabı Paris’ten verin: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'daki Türk vatandaşlarına telefondan seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Külliye’de yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Türkiye’nin, NATO’nun açık kapı politikasını desteklediği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi: Buna mukabil NATO İttifakı’na katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiş, PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu ifade edilmiştir.