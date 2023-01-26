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Cevabı Paris’ten verin: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'daki Türk vatandaşlarına telefondan seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, seçimlerde önemli bir sonuca vesile olacaklarını söyledi. Erdoğan, Paris’teki Türklerle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın telefonundan “Fransa'da yaşayan Türk kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın çok daha büyük bir gayretle geleceğe hazırlanmaları iyi bir cevap olacaktır” diye konuştu.

03:45 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, seçimlerde önemli bir sonuca vesile olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'teki Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, seçimlerde önemli bir sonuca vesile olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, Fransa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimlerinde önemli bir sonuca vesile olacağını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Paris'te Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

ERDOĞAN FRANSA’DAKİ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi. Paris'teki Türk vatandaşlara Ankara'dan selam, sevgi ve saygılarını gönderdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de yapılacak seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. Erdoğan, "İnanıyorum ki Paris bu seçimlerde çok daha farklı bir neticeye vesile olacaktır. Zira, Fransa'da yaşayan Türk kardeşlerimin, soydaşlarımızın çok daha büyük bir gayretle geleceğe hazırlanmaları, Fransa'da, 'Artık durumlar ne olacak, nereye gidecek?' diyenlere şaşırtıcı bir cevap olacaktır." diye konuştu.

MGK: İsveç mutabakata uysun

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, Külliye’de yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Türkiye’nin, NATO’nun açık kapı politikasını desteklediği belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi: Buna mukabil NATO İttifakı’na katılmak isteyen devletlerin de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiş, PKK/KCK-PYD/YPG ile FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele konusundaki mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla bir an evvel yerine getirmelerinin zaruri olduğu ifade edilmiştir.
Maduro

Erdoğan’ı çok seviyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türk heyetini Miraflores Sarayı’nda kabul etti. Burada konuşan Maduro, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ülkemizin büyük bir kardeşi olarak görüyoruz. Türk halkı bilmeli ki Erdoğan’ı çok seviyoruz çünkü o iyiliksever ve koca yüreklidir” dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Fransa
#MGK
#İsveç
2 saat önce
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Cevabı Paris’ten verin: Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'daki Türk vatandaşlarına telefondan seslendi
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