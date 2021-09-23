Cevizlibağ'da yağmur sonrası toplu taşımada yoğunluk

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Pozitif yolcu taşıyan sürücünün ilginç bahanesi: Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır

Kırıkkale’de PCR testi pozitif olan üniversite öğrencisini aracına alan minibüs şoförü, telefonunun eski tip olduğunu belirterek, “Benim HES kodu yapma şansım yok. Çünkü benim telefonum eski tarz telefon. Benim eski tarz telefonla HES kodu sorgulama şansım yüzde sıfır” dedi.