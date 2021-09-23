Gündem Cevizlibağda yağmur sonrası toplu taşımada yoğunluk
İSTANBUL

Cevizlibağ'da yağmur sonrası toplu taşımada yoğunluk

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Cevizlibağ'da metrobüs, tramvay ve trafikte yoğunluk oluştu.

Haber Merkezi DHA
Cevizlibağda yağmur sonrası toplu taşımada yoğunluk
Metrobüs duraklarındaki kalabalık böyle görüntülendi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla etkisini gösteren yağmur sabah saatlerinde de etkili oldu. Sabah işe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Cevizlibağ'da metrobüs tramvay ve trafik yoğunluğa oluşturdu.

DHA

Toplu ulaşım araçlarından inenler, metrobüs üst geçidinde yoğunluk neden olurken, yağışlı havanın etkisiyle araçlarını tercih eden sürücüler D-100 Karayolu'nda trafik oluşturdu.


DHA

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.


DHA

Öte yandan İBB Trafik yoğunluk haritasına saat 08.30'da trafik yüzde 72'e yükseldi.

Yağmur sabah saatlerinde de devam etti
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Yağmur sabah saatlerinde de devam etti

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