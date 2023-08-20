Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Belcekız Plajı açıklaması: Haberler gerçek dışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bazı basın ve yayın organlarında Belcekız Plajı hakkında çıkan gerçek dışı haberlerin ardından açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "07.10.2020 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarıno Koruma Müdürlüğümüz tarafından Muğla Çevre Vakfı'na (MUÇEV) kiralanmıştır. MUÇEV tarafından da 24.11.2020 tarihnde bir alt kiraciya kiraya verilmiştir. O tarihten bugüne yapılmış bir işlem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.