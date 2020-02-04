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ELAZİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıklama yaptı. Kurum "10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Drone'larla depremden etkilenen binalar belirleniyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Drone'larla depremden etkilenen binalar belirleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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