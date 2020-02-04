Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıklama yaptı. Kurum "10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Drone'larla depremden etkilenen binalar belirleniyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 04 Şubat 2020, 15:39 Son Güncelleme: 04 Şubat 2020, 16:00 Yeni Şafak