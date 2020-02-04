Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Drone'larla depremden etkilenen binalar belirleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık. Drone'larla depremden etkilenen binalar belirleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
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