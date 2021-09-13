Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda

Ben de dizlerime vurarak ‘Bozkurt gitti yavrum, biz gittik yavrum’ diyerek pijamalı bir şekilde kaçtım. Girişe gitseydim boğulurdum, iyi ki de gitmedim. İki komşum vardı onların kapısına vurdum, ‘Abla kıyamet kopuyor kaçalım’ dedim. O anda kendimi şaşırdım. Onlar da ‘Ne kıyameti hayırdır kızım’ dedi. Ben de ‘Bozkurt gidiyor, yukardan sel geldi’ dedim. O anda baktım her yer doldu. Biz 3’ncü kata kaçtık komşumuzun evine, toplam 5 aileydik. Orada sabaha kadar Allah’a yalvardık. Sabah Süleyman Soylu geldi, Allah razı olsun kepçelerle bizi aldılar. Götürdüler bizi yurtlara yerleştirdiler. Orda da çok ilgilendiler bizlerle. Orası da bizlerle çok ilgilendi, onlardan Allah razı olsun. Orasını da çok beğendik, burayı da çok beğendik” diye konuştu.