Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin, 'Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda' ifadelerini kullandı. FOTOĞRAF 12 Kastamonu’da 11 Ağustos’ta yaşanan sel afeti sonrası en ağır tahribatın yaşandığı Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Evleri yıkılan vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından ilçeye getirilen 32 adet konteyner evin kurulumuna başlandı. Konteyner evlerin elektrik, su ve kanalizasyon tesisatlarının da yapımı sürüyor. Bir ailenin yaşamını sürdürebilmesi için konteyner evlerin içerisinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü eşya bulunuyor. Ayrıca konteyner evlerin önüne parke de döşeniyor. Selde evlerini kaybeden engelli vatandaşlar için de özel dizayn edilen konteynır evler bulunuyor. Selde evlerini kaybeden aileler, evleri yeniden inşa edilene kadar bu konteynırlarda kalabilecekler. Evleri sel nedeniyle zarar gören Emine Çelikel, Bozkurt ilçesine kurulan konteynır evlere yerleştiklerini belirterek, “10 yıldır Bozkurt’tayız. Kastamonu’yu çok beğeniyorum ama başımıza bu geldi. Bundan dolayı biraz korkuyoruz tabii ki. Sanki burada kıyamet koptu. Ama devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Çok yardımlar geldi, hepsinden Allah bin kere razı olsun” dedi. Sel sırasında yaşadıklarını anlatan Çelikel, “Evimiz girişin bir üstüydü. Eşim İstanbul’da, ben Bozkurt’taydım. Sabah 11 sularında kızımla telefonda konuştum. Karşıya bakıyordum, zaten bizim Sınarcık Caddesi dağın yanı. Polis aracı sürekli bir şey olmuş gibi sinyal veriyordu. Ben de kızıma ’Bozkurt’ta herhalde bir şey olmuş’ dedim. Herkes yukarı dağa doğru bakıyordu. Bir baktım yukarıdan ağaçlar kökünden sökülüp geliyor. Hep parklarımızı, arabalarımızı, önünde kim varsa, birinci katları hepsini aldı götürdü. Ben de dizlerime vurarak ‘Bozkurt gitti yavrum, biz gittik yavrum’ diyerek pijamalı bir şekilde kaçtım. Girişe gitseydim boğulurdum, iyi ki de gitmedim. İki komşum vardı onların kapısına vurdum, ‘Abla kıyamet kopuyor kaçalım’ dedim. O anda kendimi şaşırdım. Onlar da ‘Ne kıyameti hayırdır kızım’ dedi. Ben de ‘Bozkurt gidiyor, yukardan sel geldi’ dedim. O anda baktım her yer doldu. Biz 3’ncü kata kaçtık komşumuzun evine, toplam 5 aileydik. Orada sabaha kadar Allah’a yalvardık. Sabah Süleyman Soylu geldi, Allah razı olsun kepçelerle bizi aldılar. Götürdüler bizi yurtlara yerleştirdiler. Orda da çok ilgilendiler bizlerle. Orası da bizlerle çok ilgilendi, onlardan Allah razı olsun. Orasını da çok beğendik, burayı da çok beğendik” diye konuştu. Konteynır eve yerleşen selzede Gülizar Balcı ise, “Evimiz çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Allah’ın izniyle inşallah evlerimiz de yapılır, evimize tekrar gireriz. Eşimin kulakları duymuyor, gözleri görmüyor. Selde hem evimi hem de eşyalarımı komple kaybettim. Hiçbir şey kalmadı. Bütün eşyalarımızı devletimiz aldı, Allah razı olsun devletimizden” dedi. Selden etkilenen vatandaşlar konteyner evlere yerleştiriliyor: Bütün eşyalarımızı devletimiz aldı Allah razı olsun devletimizden Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selde evlerini kaybeden vatandaşlar, konteyner evlere yerleştirilmeye başlandı. Konteynır eve yerleşen bir çift, konteyner evde ilk başta kalmak istemediklerini fakat görünce umduklarından daha güzel bulduklarını söyledi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2053099'); PID2.render('pid#comment-count-2053099'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder