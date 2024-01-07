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İstanbul daha güvenli olacak

İstanbul’u daha güvenli hale getirmek için gayret gösterdiklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “İstanbul’u daha güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. İstanbul bizim göz bebeğimiz. Bir taraftan ticaretin, bir taraftan sanayinin, bir taraftan da finansın ve turizmin merkezi. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 01:20 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Mehmet Özhaseki.
Mehmet Özhaseki.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sapanca’da düzenlenen Emlak Katılım Yöneticiler Toplantısı’na katıldı. İstanbul’da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin konuşan Özhaseki, “İstanbul’u hızla değiştirmenin, dönüştürmenin yolunu arıyoruz. Bir taraftan da rezerv alanlarda binlerce konut yaparak, bunları en riskli yerde oturan vatandaşlara vererek, İstanbul’u daha güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. İstanbul bizim göz bebeğimiz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

AFETE DİRENÇLİ DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin deprem riski taşıyan bir ülke olduğunu hatırlatan Özhaseki “6 Şubat depremlerinde 680 bin konutun, 170 bin iş yeri, müştemilat ve ahırın yıkıldığını ifade etti. 18 şehrin etkilendiği depremlerde 14 milyon vatandaşın zarar gördüğünü ifade eden Özhaseki, “Şu anda 307 bin kadar konutun, iş yerinin ihalesini yaptık, yapımı devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlattık, müracaat 255 bini buldu. İnşallah iki üç sene içerisinde bütün hasarları gidermiş, bütün yaraları sarmış oluruz. Birkaç güne binlerce evi de teslim edeceğiz. Bir taraftan şehirlerin merkezini yapıyoruz, bir taraftan köy evlerini çelikten inşa ediyoruz. O bölgelerde dışarıda kalan vatandaşlarımıza her türlü yardımı da yapmaya devlet olarak devam ediyoruz” diye konuştu.



#Mehmet Özhaseki
#İstanbul
#Deprem
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