Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sapanca’da düzenlenen Emlak Katılım Yöneticiler Toplantısı’na katıldı. İstanbul’da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin konuşan Özhaseki, “İstanbul’u hızla değiştirmenin, dönüştürmenin yolunu arıyoruz. Bir taraftan da rezerv alanlarda binlerce konut yaparak, bunları en riskli yerde oturan vatandaşlara vererek, İstanbul’u daha güvenli hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. İstanbul bizim göz bebeğimiz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Türkiye’nin deprem riski taşıyan bir ülke olduğunu hatırlatan Özhaseki “6 Şubat depremlerinde 680 bin konutun, 170 bin iş yeri, müştemilat ve ahırın yıkıldığını ifade etti. 18 şehrin etkilendiği depremlerde 14 milyon vatandaşın zarar gördüğünü ifade eden Özhaseki, “Şu anda 307 bin kadar konutun, iş yerinin ihalesini yaptık, yapımı devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlattık, müracaat 255 bini buldu. İnşallah iki üç sene içerisinde bütün hasarları gidermiş, bütün yaraları sarmış oluruz. Birkaç güne binlerce evi de teslim edeceğiz. Bir taraftan şehirlerin merkezini yapıyoruz, bir taraftan köy evlerini çelikten inşa ediyoruz. O bölgelerde dışarıda kalan vatandaşlarımıza her türlü yardımı da yapmaya devlet olarak devam ediyoruz” diye konuştu.