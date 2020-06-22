Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek
EĞİTİM

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek! Okul yapılacak iller belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yaptırılması Projesi" kapsamında İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Balıkesir'de 201 derslik kapasiteli toplam 12 okul inşa edilecek. İhaleleri yapılan okullar, 91 milyon liraya mal olacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yaptırılması Projesi" (AKOY) kapsamında 5 ilde, 201 derslik kapasiteli toplam 12 okul inşa edilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, AKOY projesi ile İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Balıkesir'de yer alan hazine taşınmazlarına 12 okul yapılacak.

Bu kapsamda, Konya'da toplam 43 milyon 114 bin lira maliyetle 73 derslikten oluşan 4 okulun inşası gerçekleştirilecek.

Sivas'taki bu okul kendi elektriğini üretiyor, suyunu da kendisi kuyudan çıkarıyor
GÜNDEM
Sivas'taki bu okul kendi elektriğini üretiyor, suyunu da kendisi kuyudan çıkarıyor
  • İzmir'de yer alan hazine taşınmazlarına 3 okul inşa edilecek. 64 derslikten oluşacak okulların maliyeti 23 milyon 568 bin lira olacak.
  • Bursa, Adana ve Balıkesir'de de birer okulun inşası yapılacak. 16 derslikten oluşacak Bursa'daki okul 2 milyon 976 bin liraya, Adana'da 24 derslikten oluşacak okul 14 milyon 942 bin liraya, Balıkesir'de 24 derslik halinde inşa edilecek okul da 6 milyon 402 bin liraya mal olacak.

İhaleleri yapılan, 5 ilde 201 derslik kapasiteli 12 okul, toplamda 91 milyon 200 bin liraya inşa edilecek.

Fabrika gibi okul: Tonlarca dezenfektan ürettiler
KORONAVİRÜS
Fabrika gibi okul: Tonlarca dezenfektan ürettiler
Abone Ol Google News
Yayında çantasından çıkardı

Yayında çantasından çıkardı

Çin'den tedarik edilemeyince Türkiye'de üretildi.
Belediye Saadetten dilekçe bekliyor

Belediye 'Saadet'ten dilekçe bekliyor

Kapaklı'daki Erbakan büstü tartışmaya neden oldu
Sağlığınızdan olabilirsiniz

Sağlığınızdan olabilirsiniz

​Böbrek taşını erittiği ileri sürülen sudan içenlere ciddi uyarı.
Virüsü yenenlerde tespit edildi

Virüsü yenenlerde tespit edildi

​Koronavirüs hastalarında ortaya çıkmaya başladı.
ABD'de kriz büyüyor

ABD'de kriz büyüyor

​Büyük Buhran'dan sonraki en büyük ekonomik darboğaz...

Unutulacak bir <br>gol değildi

Unutulacak bir
gol değildi

​Dünya Kupası'nda Türkiye'yi sevince boğan o an.

​Jandarma son 4 yılın en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptı.

Düşen faizler sonrası araç alacaklar dikkat.
Yorumculuğu bırakırım

Yorumculuğu bırakırım

​Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Alper Ulusoy iddiası.

Haftanin'den sonra Sinat da PKK'dan temizlenecek.

​Düne kadar 'almayız' diyenler şimdi sıraya girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.