Gündem Ceza kesilen taksiciden polise küstah tepki Size yapılanları hak ediyorsunuz
İSTANBUL

Ceza kesilen taksiciden polise küstah tepki: 'Size yapılanları hak ediyorsunuz'

İstanbul Taksim Meydanı’nda polis ekiplerinin ticari taksilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Ters yönden döndüğü için 196 lira ceza yiyen bir taksici ise polise, ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ sözleriyle küstahça tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Ceza kesilen taksiciden polise küstah tepki: Size yapılanları hak ediyorsunuz
Taksim

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı.

Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi.

Özür diledi

Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan 34 TAT 02 plakalı ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı. Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. Bir süre sonra hatasından dönen sürücü polisten özür diledi.

Sürücü aracını bırakarak kaçtı: Fatih'teki kazada üç hakem yaralandı
GÜNDEM
Sürücü aracını bırakarak kaçtı: Fatih'teki kazada üç hakem yaralandı

Park halinde yanan araç sokaktaki üç aracın daha yanmasına neden oldu
GÜNDEM
Park halinde yanan araç sokaktaki üç aracın daha yanmasına neden oldu
Ölü sayısı100ü bulabilir

Ölü sayısı
100'ü bulabilir

​Venezuela'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Dört araç kül oldu

Dört araç kül oldu

Ümraniye'de mahalleliyi sokağa döken yangın.
Kemal bey kararlı

​İYİ Parti İl başkanlarının yüzüne söyledi.

​Araç sahipleri perşembe gününe dikkat.

Diyarbakır'da Eren Abluka operasyonu.

​Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler.

​Kış hızla etkisini göstermeye başladı.

​Kiev'e yeni saldırı hazırlığı mı?

Doğal gazdan kaynaklandı: Biri çocuk dört yaralı.

​9 yılda 9 eşit taksit imkanı.

​İstanbul Fatih'te dehşet anları.

'​Rusya'nın ilhak adımı durumu zorlaştırdı'

​Assos ve Troya tünelleri açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.