Ceza yiyen taksi sürücüsü: Allah bin kere razı olsun

İstanbul'un Taksim Meydanı’nda çift yönlü olarak uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri, ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde taksi sürücülerinin çalışma ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

Uygulamada iki taksi sürücüsüne ise kemer takmadıkları için 144 TL ceza uygulandı. Kemer takmayan şoförlerden biri polisin yanına giderek sitemde bulundu.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Sürücü tepkisini, "Allah razı olsun. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bir şey demiyorum, Allah bildiği gibi yapsın. Helal olsun. Cezayı şimdi ödeyebiliyor muyum?" diyerek gösterdi.