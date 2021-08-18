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İSTANBUL

Ceza yiyen taksi sürücüsü: Allah bin kere razı olsun

İstanbul Taksim'de, emniyet kemerini takmadığı için para cezası yiyen taksi sürücüsü, polislere "Allah razı olsun. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bir şey demiyorum, Allah bildiği gibi yapsın. Helal olsun. Cezayı şimdi ödeyebiliyor muyum?" diyerek karşılık verdi.

Haber Merkezi İHA
Ceza yiyen taksi sürücüsü: Allah bin kere razı olsun
Taksim Meydanı’nda, ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'un Taksim Meydanı’nda çift yönlü olarak uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri, ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde taksi sürücülerinin çalışma ve sürücü belgeleri kontrol edildi.

Uygulamada iki taksi sürücüsüne ise kemer takmadıkları için 144 TL ceza uygulandı. Kemer takmayan şoförlerden biri polisin yanına giderek sitemde bulundu.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Sürücü tepkisini, "Allah razı olsun. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bir şey demiyorum, Allah bildiği gibi yapsın. Helal olsun. Cezayı şimdi ödeyebiliyor muyum?" diyerek gösterdi.

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