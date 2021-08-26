Ceza yiyen taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine yönelik denetimleri sürüyor.
SİVİL POLİS MÜŞTERİ GİBİ TAKSİYE BİNDİ
Eminönü’nde bugün gerçekleştirilen denetimde yolcu kılığına giren sivil trafik polisi, bir ticari taksiye bindi. Yolculuk süresince emniyet kemeri takmayan ve sigara kullanan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar, Eminönü’nde kurulan uygulama noktasına çekildi.
TAKSİCİ: KESİNLİKLE HAK EDİYORUZ
Emniyet kemeri takmamak ve sigara kullanımından para cezası uygulanan Akpınar, "Aracıma sivil memur bindi. Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz. Bence bu uygulamaların daha sık olması lazım" yorumunda bulundu.