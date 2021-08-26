Gündem Ceza yiyen taksi sürücüsü Kesinlikle hak ediyoruz
İSTANBUL

Ceza yiyen taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz

İstanbul Eminönü'nde, araç kullanırken sigara içen ve emniyet kemeri takmayan taksi sürücüsü, kendisine ceza yazılması üzerine "Aracıma sivil memur bindi. Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Kesinlikle hak ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Ceza yiyen taksi sürücüsü: Kesinlikle hak ediyoruz
İstanbul genelinde 1 Ocak ile 24 Ağustos tarihleri arasında ticari Taksiler üzerine yapılan denetimlerde 26 bin 804 adet cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine yönelik denetimleri sürüyor.

SİVİL POLİS MÜŞTERİ GİBİ TAKSİYE BİNDİ

Eminönü’nde bugün gerçekleştirilen denetimde yolcu kılığına giren sivil trafik polisi, bir ticari taksiye bindi. Yolculuk süresince emniyet kemeri takmayan ve sigara kullanan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar, Eminönü’nde kurulan uygulama noktasına çekildi.

TAKSİCİ: KESİNLİKLE HAK EDİYORUZ

Emniyet kemeri takmamak ve sigara kullanımından para cezası uygulanan Akpınar, "Aracıma sivil memur bindi. Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz. Bence bu uygulamaların daha sık olması lazım" yorumunda bulundu.

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Ceza yiyen taksi sürücüsü: Allah bin kere razı olsun
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