Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM de inanmadı: Devletin tüm tedbirleri aldığı bir kez daha tescillenmiş oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve yöneticiliği nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2016 yılında tutuklanarak Sincan Cezaevine konulan M.R.K., rahatsızlığı nedeniyle 2019 yılı Mayıs ayında Adalet Bakanlığınca hastaneye yatırılmış ve gerekli tedaviyi alması ve operasyon geçirmesi sağlanmıştı.

Başarılı geçen operasyonun ardından M.R.K.’nin tıbbi kontrolleri özenle takip edildi ve doktorlar tarafından kemoterapi alması önerildi. Ancak M.R.K., başlangıçta kemoterapi almayı reddetti ve yargılamasını yürüten mahkemeden tahliyesini talep etti. Ancak bu tahliye talebi, hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği gerekçesiyle reddedildi.

Önce Anayasa Mahkemesi’ne sonra AİHM’e başvurdu

Tedavisinin sağlanması için Adalet Bakanlığınca tüm tedbirler alınmasına ve doktorlar tarafından önerilen kemoterapiyi almayı reddetmesine rağmen, M.R.K., Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapor gereği tahliye edilmesi gerektiğini ileri sürerek önce Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi’nin tedbir kararı üzerine M.R.K.’nın tüm tıbbi tedavileri eksiksiz olarak alması konusunda gerekenler yapıldı ve birçok kez Yıldırım Beyazıt Hastanesi Onkoloji Kliniğinde muayene edildi. Uzman doktorlarca cezaevinde kalmasının sağlığı açısından bir tehlike oluşturmadığı yönünde düzenlenen raporlara rağmen M.R.K., bu kez de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Adalet Bakanlığı, M.R.K.’nin rahatsızlığının gereği olan tüm tıbbi tedavileri alanında uzman doktorların görevli olduğu hastanede aldığına dair bilgileri AİHM’e sundu.

AİHM ikinci kez bilgi istedikten sonra tedbir talebini reddetti

Adalet Bakanlığı tarafından sunulan raporlar üzerine AİHM, Anayasa Mahkemesinin yeni bir tedbir kararı verip vermediği konusunda ek bilgi istedi. Bu esnada Yıldırım Beyazıt Hastanesi tarafından düzenlenen raporları dikkate alan Anayasa Mahkemesi başvuranın cezaevinde kalmasının sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı sonucuna vardığı yeni bir tedbir kararı verdi.

Adalet Bakanlığının ikinci kez vermiş olduğu bilgiler üzerine AİHM, başvuranın sağlığı açısından bir tehlike olmadığı kanaatine vararak tedbir talebini reddetti.

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için ne gerekiyorsa yapıldığı AİHM tarafından bir kez daha tescil edildi

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı nedeniyle tutuklanarak cezaevine konulan kişiler, cezaevi koşullarının uygun olmadığı veya hastalıklarına ilişkin yeterli tedaviyi alamadıkları iddiasıyla, AİHM’e çok sayıda tedbir talepli başvuru yapmış, bu tedbir taleplerinin tamamı asılsız bulunarak reddedilmişti.

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