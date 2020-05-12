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Gündem Cezaevinden izinle çıkıp hırsızlık yaptılar
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Cezaevinden izinle çıkıp hırsızlık yaptılar

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hırsızlık suçundan hükümlü bulundukları cezaevinden izinli çıkıp, yine hırsızlık yapan Yusuf A. (25) ve Ali B. (28), çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Denizli'nin Yumrutaş Mahallesi'nde oturan çiftçi Nuri A.'nın (44) evinin deposundan, maddi değeri yaklaşık 10 bin lira olan sera demiri, ilaçlama pompası ve soba çalındı. Nuri A.'nın ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheliler Yusuf A. ve Ali B. gözaltına alındı

Hırsızlık olayında kullandığı tespit edilen kamyonet, düzenlenen operasyonla önü kesilerek durduruldu. Şüpheliler Yusuf A. ve Ali B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin hırsızlık suçundan hükümlü bulundukları cezaevinden iki gün önce izinli çıktıkları belirlendi.
Araçta bulunan çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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