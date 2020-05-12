Cezaevinden izinle çıkıp hırsızlık yaptılar

Hayat

Nisan ayında en çok konuşulan 4 olay: 239 bin 804 haber ile birinci sırada

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) yaptığı araştırmaya göre Nisan ayında yaşanan olaylar arasında Türkiye, ay boyunca en çok tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağını konuştu. Süleyman Soylu’nun şok yaratan istifası ve yeni açılan Başakşehir Şehir Hastanesi de ayın en çok ilgi gösterilen konuları arasında yer aldı.