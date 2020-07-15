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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ANTALYA

Antalya haberleri: Cezaevinden koronavirüs izniyle çıkan genç, metruk binanın damında ölü bulundu

Cezaevinden koronavirüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu

Antalya’da cezaevinden yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle izinli çıkan genç, metruk bir binanın damında ölü bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ahmet Karakoyun (24), kaldığı metruk evin damında ölü bulundu.
Ahmet Karakoyun (24), kaldığı metruk evin damında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1171. Sokak’ta meydana geldi.

DHA
Cezaevinden yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle izinli çıkan genç, metruk bir binanın damında ölü bulundu.
  • Bir süredir sokaktaki metruk binada kalan 24 yaşındaki Ahmet Karakoyun’un damda hareketsiz yattığını gören arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakoyun’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gencin cenazesi olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

DHA
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karakoyun’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet Karakoyun’un koronavirüs nedeniyle bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

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