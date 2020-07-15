Cezaevinden koronavirüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu

Teknoloji

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu açıkladı: İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A '2022 yılında uzaya göndereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "TÜRKSAT 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B’nin ise 2021’nin ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesi planlanıyor" dedi. Karaismailoğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A '2022 yılında uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.