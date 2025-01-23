Cezasızlık algısı yıkılacak: Yeni yargı reformu paketi açıklanıyor

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 4’üncüsü bugün kamuoyu ile paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı yeni yargı reformu belgesiyle yargı sisteminde köklü değişikliklere imza atılacak. Önümüzdeki beş yılda yargıda atılacak adımları içeren belge, ceza infaz sistemi, tutuklama tedbirleri, yargı süreçlerinin hızlandırılması gibi başlıklarda önemli yenilikler getiriyor.

ÇOK SABIKASI OLANA TUTUKLAMA

Adalete güvenin artmasının, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırmasının amaçlandığı belgeyle daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi sağlanacak. Yeni belgeye göre, birden çok sabıkası bulunan kişilerin tutuklu yargılanması sağlanacak. Mevcut sistemde belli sürelerin altında hapis cezası alanların denetimli serbestlik kapsamında cezaevine girmemesi, toplumda cezasızlık algısına neden oluyordu. Yeni düzenlemeyle belirli suçlarda asgari tutukluluk süresi getirilecek ve cezanın en az yüzde 10’u cezaevinde geçirilecek.

SUÇ EĞİLİMLİLERE SIKI TEDBİR

Tutuklama tedbirleri, suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzeni üzerindeki etkileri dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Suç işleme eğilimi yüksek olan kişiler için daha sıkı tedbirler uygulanacak.

ALT SINIR DEĞİŞECEK

İlk duruşmada tahliye edilmelerin de önüne geçiliyor. Trafikte yol kesme cezasının alt sınırı 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Cezası 2 yılın altında olduğu için bu magandalar hapse girmeden serbestçe dolaşıyordu. Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir aracın hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Yeni düzenlemeyle, bu suçun cezasının alt sınırı üç yıl olacak. Gasp sonucunda fail 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi ile cezalandırılıyor. Ancak bu suçu işleyenler iyi halden yararlanamayacak.

UZUN YARGILAMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Uzayan yargı süreçlerinin önüne geçmek amacıyla soruşturma aşamasının daha etkin yürütülmesi sağlanacak. Delillerin tam olarak toplanması ve hızlı yargılama süreçleri için düzenlemeler yapılacak. Belgede, arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması ve yaygınlaştırılması da hedefler arasında. Bu yöntemle, mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması planlanıyor.

56 bin kişiden görüş alındı

Adalet Bakanlığı, belgeyi hazırlarken yargı kurumlarının her kademesiyle toplantılar yaptı, 56 bin kişiden görüş alındı. 12 bin paydaş anketi gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk yıl süren hazırlık süreci sonunda, strateji belgesi şekillendirildi. 2025-2029 yıllarını kapsayan belge, yargıda 5 yılda atılacak adımları içeriyor. Belgede kurumsal yapının güçlendirilmesi ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması başlıkları altında 5 amaç yer alıyor. 5 amacın alt başlıklarında ise 45 hedef ve 264 faaliyet bulunuyor.











