CHP 12 bin çalışanı işten çıkardı: Çıkarmalar sonrasında el atından adam aldılar

Dünya

İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı: Yaşanan dramı gözlerimle gördüm

Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah'ım iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.