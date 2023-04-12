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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan Sadullah Ergin çıkışı: Meclis'e geldiğinde o günlerin hesabını versin

DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesine tepkiler devam ederken bir açıklama da CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan geldi. Bulut, katıldığı yayında "Ergin Meclis’e geldiğinde o günlerin hesabını versin. Belki de onun için hesap verme fırsatı olacak. Biraz da böyle bakmak lazım. Belki de suç ortaklarını anlatacaktır." açıklamasında bulundu.

15:14 . 12/04/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesini değerlendirdi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesini değerlendirdi.

DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.


CHP'li Burhanettin Bulut: Belki de hesap verme fırsatı olacak

Eski Adalet Bakanı Ergin'in DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden aday gösterilmesi muhalif kesim tarafından büyük tepki çekti. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da katıldığı yayında Ergin'in CHP listesinden aday gösterilmesini değerlendirdi.

Bulut, şu açıklamalarda bulundu:

"Sadullah Ergin Meclis’e geldiğinde o günlerin hesabını versin. Belki de onun için hesap verme fırsatı olacak. Biraz da böyle bakmak lazım. Belki de suç ortaklarını anlatacaktır."



#Burhanettin Bulut
#Sadullah Ergin
#CHP
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